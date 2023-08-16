  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/08/2023

職場女王Son姐 | 是不理是非，定是非不分？有人選擇被欺凌，誰幫得了？

#職場小貼士 #辦公室貼士 #辦公室政治 #是非不分 #職場欺凌 #保護自己 #OL
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　『我係職場失敗者。不理是非，是非總要找我麻煩。我入職才3個月，部門同事成Team起身走，只得我這個新人一個人頂晒10幾個project。上司是個幫唔到手還要是搞破壞的人渣及人員混合體。我被迫成為每個project要簽名的負責人，當中牽涉法例規條。我承擔不了這個責任後果，上司不理只能向人事部申訴，結果除了上司對我態度更加惡劣之外，於事無補，還被扣上一個不負責任不肯簽名的罪名，結果被調職！雖然被調職，上司繼續欺壓芝麻綠豆事都要放大挑剔處處為難。我有搵工，但新工未正式簽約，我實在六神無主，怎樣的保護自己才好？』

 

　　我已經公開講過不會再答讀者提問，不過你識得用人員人渣混合體形容你上司，證明你是經常睇我Facebook post，就破例答一次！睇完之後，不需要再send message給我解釋或者辯駁，更加不需要多謝我，因為只有你自己才能真正幫得到你自己！

 

　　你在公司遇到的問題，如你所言牽涉法例規條，即是簽名之後你要上身承擔責任，牽涉到合法不合法的事情，你不應該要承擔亦承擔不來的責任，應該嚴正嚴肅處理查辦的公事，擺到明是黑與白的是與非，不是茶餘飯後的是是非非，怎麼可能混淆得了？等錢開飯人窮氣短，忍無可忍重新再忍，這種思維態度，注定輸一世！為甚麼能夠有那麼多人渣上司老闆同事下屬？因為很多人選擇做鵪鶉囉！助長了歪風造成這班人的肆無忌憚橫行無忌囉！

 

　　你不是不理是非，你是不分是非！性格就是命運，你逃避現實，可是現實不會逃避你！尤其是牽涉到法律責任，你絕對有權理直氣壯拒絕簽署，一旦出事，法律責任你肯定逃避不了，你要是用因為需要工作迫於無奈所以簽名作為求情理由，你認為法官會不會接受？

 

　　職場行走，低頭做事，抬頭做人。低頭做事，是心無旁鶩仔細實幹，專心把負責及相關的事情做到最好。抬頭做人，是眼觀四周耳聽八方，有骨氣有底氣，有所為有所不為。

 

　　成個部門走剩你一個，你應該很有價值才是，怎麼可能把你調職？答案顯而易見，只想你用你簽名孭飛，不是看中你有才能能力。搵唔搵到新工，都應該走得快好世界，你要走，誰能禁錮你？同樣地，你要選擇留低繼續被欺壓活在惶恐之中，誰都沒辦法保護，你沒能力拯救你。

 

　　SON姐醒你：天助自助者，自助人恆助之。愛人者，人恆愛之。敬人者，人恆敬之。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多職場女王文章

你可能感興趣

#職場小貼士 #辦公室貼士 #辦公室政治 #是非不分 #職場欺凌 #保護自己 #OL

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk