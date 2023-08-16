  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

16/08/2023

美食博覽2023｜Food Expo開鑼！編輯10大超筍必買Best Picks︰安記$100掃3件即食鮑魚/ 1毫子劈價港式雞煲/ 懷舊飛行棋冬菇包

#美食地圖 #甜品 #掃街攻略 #美食博覽 #優惠 #鮑魚 #溏心鮑魚 #安記海味 #佛跳牆 #雞煲 #老婆餅 #叉燒酥 #皮蛋酥 #恆香 #恆香 #鳳梨蛋黃酥 #鳳梨蛋黃酥 #月餅 #零食 #百佳 #貓山王榴槤 #榴槤 #阿波羅 #雪糕 #馬卡龍 #Diverxu #西班牙 #風乾牛肉 #点盒子 #点盒子 #罐頭蛋糕 #香腸
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen, Kennis Wong

 

　　一連五日的美食博覽將於明天開幕，連同美與健生活博覽、家電．家居．博覽及全新美食商貿博覽及香港國際茶展，共逾 1,800 個參展商。大家最關心的美食博覽將分為公眾館和尊貴美食區，一如以往提供多個會場限定及 $1 快閃優惠，讓大家瘋狂掃貨！上次 Food Expo 預覽帶大家率先睇場內最抵筍貨及新品，今次為大家直擊 10 大必買 items！

 

Read More︰美食博覽2023｜重開試食環節！直擊Food Expo預覽：必搶$1鮑魚、淮山麵 / 超抵出前一丁福袋 / 最新月餅、黑松露雪糕！最平$10入場！一文睇晒時間、門票、優惠券詳情

 

 

 

美食博覽2023｜必買筍貨01︰安記$100任掃3件即食鮑魚
@安記海味（攤位︰1C-A02）

 

　　安記海味可說是每年美食博覽的焦點，人人衝住 $1 鮑魚而來，像今年的「$1 鮑．情．尋」一口氣送出 800 罐即食鮑魚系列，但只限首日頭 9 位場外排隊購票進場的參觀人士參加。就算搶不到 $1 鮑魚也不打緊，皆因攤位還設 $100 特區，由原價 $65 的日式照燒汁即食鮑魚、$45 花膠溏心鮑魚、鮑魚花膠佛跳牆、鮑汁海螺片至即飲湯系列統統有齊，任掃三件。

 

 

　　同場加映，安記海味新推出「Hello Kitty 鮑開心燈籠」套裝，只需 $168 便可帶走可愛 Hello Kitty 燈籠及粉色包裝的罐頭鮑魚，會場限定，出街買唔到！

 

 

下一頁︰雞煲劈價1毫子、可愛蠟筆小新月餅、百佳$100任掃5件乾糧

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食地圖 #甜品 #掃街攻略 #美食博覽 #優惠 #鮑魚 #溏心鮑魚 #安記海味 #佛跳牆 #雞煲 #老婆餅 #叉燒酥 #皮蛋酥 #恆香 #恆香 #鳳梨蛋黃酥 #鳳梨蛋黃酥 #月餅 #零食 #百佳 #貓山王榴槤 #榴槤 #阿波羅 #雪糕 #馬卡龍 #Diverxu #西班牙 #風乾牛肉 #点盒子 #点盒子 #罐頭蛋糕 #香腸

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk