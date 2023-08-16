美食博覽2023｜Food Expo開鑼！編輯10大超筍必買Best Picks︰安記$100掃3件即食鮑魚/ 1毫子劈價港式雞煲/ 懷舊飛行棋冬菇包

一連五日的美食博覽將於明天開幕，連同美與健生活博覽、家電．家居．博覽及全新美食商貿博覽及香港國際茶展，共逾 1,800 個參展商。大家最關心的美食博覽將分為公眾館和尊貴美食區，一如以往提供多個會場限定及 $1 快閃優惠，讓大家瘋狂掃貨！上次 Food Expo 預覽帶大家率先睇場內最抵筍貨及新品，今次為大家直擊 10 大必買 items！

Read More︰美食博覽2023｜重開試食環節！直擊Food Expo預覽：必搶$1鮑魚、淮山麵 / 超抵出前一丁福袋 / 最新月餅、黑松露雪糕！最平$10入場！一文睇晒時間、門票、優惠券詳情

美食博覽2023｜必買筍貨01︰安記$100任掃3件即食鮑魚

@安記海味（攤位︰1C-A02）

安記海味可說是每年美食博覽的焦點，人人衝住 $1 鮑魚而來，像今年的「$1 鮑．情．尋」一口氣送出 800 罐即食鮑魚系列，但只限首日頭 9 位場外排隊購票進場的參觀人士參加。就算搶不到 $1 鮑魚也不打緊，皆因攤位還設 $100 特區，由原價 $65 的日式照燒汁即食鮑魚、$45 花膠溏心鮑魚、鮑魚花膠佛跳牆、鮑汁海螺片至即飲湯系列統統有齊，任掃三件。

同場加映，安記海味新推出「Hello Kitty 鮑開心燈籠」套裝，只需 $168 便可帶走可愛 Hello Kitty 燈籠及粉色包裝的罐頭鮑魚，會場限定，出街買唔到！

下一頁︰雞煲劈價1毫子、可愛蠟筆小新月餅、百佳$100任掃5件乾糧