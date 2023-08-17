  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

17/08/2023

美食博覽恢復試食 展商主打熟食 今開鑼 料丁財旺升兩三成

#美食博覽 #公眾館 #尊貴美食區 #醇酒‧醉人 #韓味道
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】美食博覽今起一連5日在會展舉行，疫後首恢復試食，參展商紛以熟食為主打，推西班牙油炸鬼、風乾牛三寶等，望市民即買即食再翻買。不少參展商更以噱頭布置招徠，包括主打懷舊復古風、港式冰室或日本料理店作主題，吸引大小朋友「打卡」。有參展商料，今年可試食下，人流及銷情會分別勝去年2成和3成。

 

Diverxu Limited以西班牙油炸鬼、風乾牛三寶、火腿芝士拼盤等吸客

 

　　美食博覽分「公眾館」和「尊貴美食區」，並新增「醇酒‧醉人」主題和「韓味道」專區，基本入場費30元。疫後場內首回復試食，多個參展商設試食環節和多款熟食吸引人流。位於尊貴美食區的Diverxu Limited推48元4件西班牙油炸鬼、50元風乾牛三寶、50元火腿芝士拼盤等，買滿100元更減10元；另有150元2盒無花果朱古力、約160元急凍西班牙和牛牛舌芯等。市場部經理汪琬翎稱，主打熟食望吸引市民即買即食再翻買，帶動開心氣氛突圍，冀銷情增2成。

 

特色主題布置吸客

 

　　同區主打葡萄酒和芝士的情意結國際食品酒業，每支均由意大利酒莊Benincasa用1棵葡萄樹的所有果實釀製的2款白酒，2支980元，即場可試飲和試食即切原塊大芝士及玫瑰花瓣醬，其市場部主管洪卓翰稱，通關吸引遊客訪港消費，場內又可試食，料銷情按年升2至3成。紅醇坊推多款全港首賣的28元無酒精英國雞尾酒軟糖、19元零添加山竹果乾等，可即場試食。市場部Teresa稱，早前參與書展同期舉行的「零食世界」時，銷情按年倍增，加上產品健康，老少咸宜，料銷情增3成。

 

情意結國際食品酒業推即場試飲白酒及即切原塊大芝士等

 

　　「公眾館」展商大搞主題布置吸眼球。事隔8年再參展的五豐行，今明分別推限量100瓶1元迷你玫瑰露及58元白兔糖雜錦包，並有全球首推桂花味及多款相關精品，攤檔主打懷舊風。助理銷售發展專員陳先生指去年疫下入場人次逾40萬，今年料人流最少增2成，銷情亦冀多25%或以上。

 

五豐行以限量100瓶1元迷你玫瑰露搶客

 

　　阿華田跟本港人氣動漫角色癲噹合作設「華田冰室」，癲噹每日指定時間登場；另20元可買特濃朱古力麥芽牛奶飲品和癲噹角色冰心包，售完即止；業務經理James料今年更多內地客來港，故主題老幼咸宜，銷情可增1至2成。日清食品以高級日本料理店為主題，推50元U.F.O.日式炒麵滋味套裝、及100元福袋等。

 

 

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#美食博覽 #公眾館 #尊貴美食區 #醇酒‧醉人 #韓味道

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk