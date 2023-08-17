電腦通訊節下周揭幕 大派300萬元「消費券」

【晴報專訊】由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節」下周五（8月25日）起至8月28日在灣仔會展舉行，有逾200間參展商設立約800個展位，佔地比去年多逾3成。本周日（20日）早上11時至晚上12時，市民可到大會網上售票平台「01空間」輸入優惠碼「HKCCF20」，即可憑優惠價20元買門券換領證，持證人士可經指定通道換領門票及幸運卡，有機會獲得高達2,000元大會禮券。

$20搶購電子產品

今年大會將推出總值300萬元的現金消費券，入場人士可隨機獲得10元至500元不等的消費券在場內使用，更有機會獨得合共2,000元禮券；首300名排隊入場市民均會獲派認購籌，可優先入場以優惠價搶購產品。為慶祝電腦節20周年，大會亦推出「$20快閃搶」活動，市民可於現場以20元搶購路由器、手提電腦、智能手機等。

場內亦設體育科技與電競體驗區，市民可透過虛擬實景體驗射擊、拳擊、高爾夫球、滑雪及騎馬活動，「樂齡康體智慧科技館」則循醫、食、住、行方面介紹改善長者生活質素的創新技術。

商會會長許健生稱，雖然零售市場復甦未如預期，但電腦節招商情況理想，料今年人流可達50萬至60萬人次，銷售額冀較去年增加最少1成。創會會長張耀成料仍有市民用消費券買電子產品，冀銷售額能按年升15至20%。