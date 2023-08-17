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17/08/2023

何超儀細訴老公大動脈撕裂死過翻生！憶陳子聰成肚血：昏迷1個月

#何超儀 #鄭裕玲 #The Do Show #陳子聰
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　　【晴報專訊】何超儀（Josie）早前自揭老公陳子聰患重病險死，近日她接受鄭裕玲（Do姐）YouTube頻道訪問，詳談老公大動脈撕裂入院搶救的經過，她不離不棄以體溫為老公暖腳，獲網民大讚有情有義；而子聰亦在節目中開腔答謝太太照顧，表示會更珍惜生命。

 

Josie為鼓勵病榻中的子聰，日日跟老公講「BB話」，十分堅強。（資料圖片）

 

　　何超儀激罕接受鄭裕玲節目《The Do Show》訪問，坦言希望藉老公陳子聰的病情，令大眾更關注「隱形殺手」大動脈撕裂。Josie透露子聰16年曾患肝硬化及直腸炎，幸好及早發現和醫治，但當時因長期吊鹽水而無法進食，身形瘦得如骷髏骨頭，「當時佢已經開過肚，醫好之後變番好靚仔，仲自覺想戒煙、多游水，但太遲！佢以前係煙剷，煙駁煙嗰種…醫生叫佢食素、戒煙、戒咖啡因、油膩嘢之類，佢戒唔夠一個月又開始食番。」

 

肚脹如九個月身孕

 

　　去年10月，子聰回澳洲探親，期間幫父母搬大型傢俬，當時Josie跟老公視像通話時，已察覺對方不妥，「佢無晒力，話好似整親盆骨，後來痛到上腰，我見佢面色又灰又黃又粉紅，一撻撻色咁！」本身有三高問題的子聰，數日後駕車載朋友到醫院時突然腹部劇痛，泊車時暈倒被送往急症室，證實大動脈撕裂要做緊急手術。Josie憶述老公的危急情況：「佢一肚都係血，一開肚，啲血流到一地都係，醫生要攞晒啲內臟出嚟洗，係成副『架生』拎出嚟洗，仲攞鉗夾起小動脈，切咗壞咗嗰部份，醫生話入面爛晒。」搶救過程中，子聰的尿道及腎臟受損，要開造口排出大小二便及洗腎，「佢全身插滿喉管，個肚好多風，脹到似有咗九個月（身孕）。小便全部係血，醫生話每日要輸十幾包血畀佢！」

 

子聰隔空多謝老婆貼身照顧，承諾會注重健康。（網上截圖）

 

　　子聰出事後，Josie立即飛到當地貼身照顧，她發現老公雙腳發紫，在香港醫生的提醒下，因擔心四肢壞死要截肢，她每日用體溫幫老公溫暖雙腳。手術後，子聰昏迷一個多月才甦醒。訪問結束前，Do姐透過電話問候子聰，子聰現時正休養，待稍後做重建尿道手術，他特別感激Josie︰「佢咁照顧我，自己都感動，因為佢日日睇住我，同醫生討論點醫我，成件事唔係咁簡單，我真係好彩。今次之後更加珍惜人生，好感謝身邊嘅人…如果你經歷我呢啲情況，你就知生命好重要！」

 

子聰現時每周做四次物理治療，為後續手術做準備。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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