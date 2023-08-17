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17/08/2023

綠水青山豈止是金山銀山

#全國生態日 #環保 #生態 #兩山論
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

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    本欄隔周四更新

　　十四屆全國人大常委會第三次會議今年6月通過決定，將8月15日設立為全國生態日。首個全國生態日主場活動在浙江湖州市舉行，國務院副總理丁薛祥出席活動開幕式，傳達習近平指示。

 

　　習近平在指示中強調，生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計，是關係民生福祉的重大社會問題。要保持加強生態文明建設的戰略定力，注重同步推進高質量發展和高水平保護，以「雙碳」工作為引領，做「綠水青山就是金山銀山」理念的積極傳播者和模範踐行者，為共建清潔美麗世界作出更大貢獻。

 

　　所謂「綠水青山就是金山銀山」（又稱兩山論），其實是習近平任職浙江省委書記時，於2005年8月15日在浙江湖州市安吉縣余村考察調研時提出，調研余村9天後，他以筆名「哲欣」在《浙江日報》頭版《之江新語》欄目發表短評，指出:「綠水青山可帶來金山銀山，但金山銀山卻買不到綠水青山。綠水青山與金山銀山既會產生矛盾，又可辯證統一。」

 

　　「兩山論」是指導中國生態文明建設的主要理論，為中國邁向生態市場經濟提供支持，為改革開拓新空間、提供新思路。究竟「綠水青山」如何轉換為「金山銀山」？2006年3月8日，習近平在中國人民大學的一次演講，進一步深化「兩山論」，提出三階段之說：-

 

　　「第一個階段是不考慮或者很少考慮環境的承載能力，一味索取資源。第二個階段是既要金山銀山，但是也要保住綠水青山…要留得青山在，才能有柴燒。第三個階段是認識到綠水青山可以源源不斷地帶來金山銀山…種的常青樹就是揺錢樹，生態優勢變成經濟優勢。」

 

　　「兩山論」可說是從經濟角度切入環保思想，揭示保護生態環境就是保護生產力、改善生態環境就是發展生產力。保護生態環境，加快發展方式綠色轉型，可以激發更大的創新動能和更廣闊的市場空間，提升可持續生產力，對於科技發展和綠色消費具有極大推動作用。良好生態蘊含無窮的經濟價值，能夠源源不斷創造協同效應，因為生態本身就是價值，面不僅有林木本身的價值，還有綠肺效應，更能帶來旅游、林下經濟等。

 

(CNS)

 

　　但綠水青山又豈止是金山銀山？金山銀山指的是財富，是經濟發展。「兩山論」主要是針對經濟，但人不全然是經濟的動物。因此除了「經濟環保」，還有「身心環保」。身指身體，心是指心靈。要珍惜所擁有的、節約能源、不濫用資源，保持和諧與均衡的狀態，使之長住久安。

 

　　所謂「身體環保」，第一是不濫用自己的身體，注意飲食健康，改變不良的生活習慣；第二是要懂得保育自己的身體，生活起居一切以均衡為主，工作上休息與娛樂要取得均衡，別忘了每天做適量運動，做事節拍宜慢不宜急，不要只講求效率與產量，凡事以人為本而不是以事為本。

 

　　至於「心靈環保」，已故星雲大師說得好，「工欲善其事，必先利其器」，要把心中的垢穢清理乾淨，也要有工具，例如正見、正信、慈悲、智慧、忍耐、勤勞、友愛、奉獻、犧牲、慚愧、懺悔等，有了這些工具，心靈就能乾淨，打敗心中的煩惱魔軍。

 

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