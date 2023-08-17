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17/08/2023

「羅馬」的衰落

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　　香港和內地的股市近日表現認真麻麻，原想看看美國經濟有甚麼驚喜，卻看到耶倫為拜登的政績解畫，指他的經濟政策增加了投資和職位，讓美國經濟重回正軌。是也不是？

 

　　耶倫當然是為希望連任的拜登拉票，而增加投資及就業其實也是拜登之前強調的「政績」，並無新意。耶倫只是想趁8月16日降通脹法案(Inflation Reduction Act，IRA)推出1周年紀念前，沿用她老闆的說法，再解解畫而已。

 

　　大話講得多也會成真？所謂「增投資」是指IRA將鼓勵美國製造業作顯著的基建投資，達致減碳的目標。1年下來，未立竿見影，而那1340萬個「歷史性的」職位增長，也有不少水份。

 

拜登經濟學是災難

 

　　明年大選愈近，拜登就愈要針對經濟，有個整全的理念，並向選民推廣、解釋。40多年來，拜登的對手共和黨歷屆政府的經濟政策都以「列根經濟學」(Reaganomics)為主導：由上而下(top-down)，減稅、寬鬆法規，以及自由貿易，從而鼓勵投資；透過「滴漏效應」(trickle-down effects)，帶動就業及經濟增長，讓中產乃至所有人受惠；「拜登經濟學」(Bidenomics)則強調「由下而上」(bottom-up)、由「中」(產)而外(middle out)、「由內而外」(inside-out)等做法(見下文)，但就被人直接抨擊為語言「偽」術，陳腔濫調；有人更形容，「拜登經濟學」根本就是一場災難。

 

　　雖然美國暫未出現衰退，就業數據也持續向好，經濟遂被市場視為有韌性，但美國普羅民眾的感受卻相反，認為拜登經濟學導致加息、通脹嚴重、能源價格飈升等，造成經濟低迷、民不聊生。因為他們根本感受不到，拜登增加了1340萬個就業職位，也難以理解他耗資3.5萬億美元的「建回更好」(Build Back Better)計劃(IRA的前身)將會是零成本的說法，但他們就清楚知道，加稅、龐大的政府開支、企業福利等卻會隨之而來。

 

增就業　有水份

 

　　疫情期間，有許多公司、店舖被迫關閉，而估計約有1000萬個職位是封鎖後重回勞動市場的人，這可能還未計那些一份全職被拆成兩份，甚至N份兼職或臨時工的情況。因此，不少評論都認為，拜登經濟學根本算不上是甚麼理念，有人更戲稱，它只是拜登夢遊「學」經濟時的實驗。

 

　　當民眾感受不到美國經濟政策的實質效果，拜登把自己的政績說得天花亂墜也無用。請看美國加州兩個最新情況：汽油價格持續上升，以及大型科技公司被人要求「公平」地承擔他們須承擔的份額(fair share)。

 

加州之困和亂

 

　　加州油價續升（圖一），除了有州內，例如煉油廠老舊，以及全球，例如俄烏戰爭的原因外，還有加州針對石油及天然氣公司的反壟斷法。加州油價現已是全美最高，普通汽油均價為每加侖5.11美元(約39.6港元)。但監管的法例只會令油公司聘請更多律師及法律專家，從而符合法規以自保，這些新增的成本便會轉嫁消費者身上。

 

 

　　位於加州的科企谷歌被要求承擔fair share(解釋是為確保「公平」原則，谷歌須繳付更多稅/錢)，但其實谷歌現已從不同方面，「進貢」加州政府。加州稅率高，谷歌員工平均年薪為14萬美元(約108.5萬港元)，薪俸稅率高達三分之一以上(33.7%至40.6%)；員工在當地捱貴樓，要繳物業稅，吃飯要付銷售稅；谷歌又要繳付較高的企業稅(8.84%)。營運成本既高，科企如谷歌只會被迫撤離。

 

　　加州「民不聊生」不僅在加州人的經濟生活，還有以下無法無天的亂象：一、有賊人清晨動用重型鏟車，搬去了一台自動櫃員機（圖二）；二、光天化日之下，有「快閃黨」30多人爆竊百貨公司，百貨公司損失貨值30萬美元，其中有人持刀；三、由於罪犯猖獗（圖三），三藩市政府要求公務員留家辦公。

 

 

 

　　為何只點名加州？加州GDP位居美國各州首位，州內大洛杉磯地區及灣區是美國第二及第三大都會區經濟體，灣區更是美國人均GDP最高的地區。世界市值前10大公司有4家總部在此，世界前10大富豪有4位亦居於此。曾幾何時，加州是全球不少人嚮往的理想家園，但在拜登治下，竟亂象叢生（圖四及圖五），令人惋惜。

 

 

 

　　羅馬不是一天建成，而羅馬帝國的衰落也是由許多因素造成。如果危機僅限於1+1+1+1+1=5，帝國往往可專注、集中，以不同方案，解決多個重疊的危機；若多重危機有其獨特性，又與之前危機的特性截然不同的話，便可能變成1+1+1+1+1=15，帝國便會因不堪重負而崩潰。美國這個帝國在拜登管治之下，經濟、民生搞得一塌糊塗，還可承受、應付多少亂象？

 

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拜登經濟學

 

　　「拜登經濟學」(Bidenomics)中，「由下而上」是指落實1萬億元(美元．下同)的基建法案，數百億元的芯片及科學法案，以及數千億元的(IRA)刺激投資，帶動美國內製造業擴張，創造就業機會，但投資必須更聚焦於環境、國家安全等領域；「由內而外」則以產業政策提升競爭力，透過法規、補貼及其他干預措施，引導資金轉向政府屬意的方向，並以限制投資、出口(包括科研及技術)等方法，確保科技優勢領先於國際，尤其是中國。
　
　　「拜登經濟學」一言括之：是「花錢買花戴」，所以美債大增。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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