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17/08/2023

【FOCUS】「研究研究」等運到，港府亟需危機意識

#由治及興 #百年變局 #印花稅 #股票印花稅
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　　香港人很快樂？周末北上消費平靚正，新盤「大劈價」陸續有來；香港人很焦慮？2700幢逾期未強制驗樓的舊樓不知何時會「中頭獎」，上半年新股集資額慘遭印尼超越……聽聽一眾港府官員最常掛在嘴邊的關鍵詞之一，當推「研究」二字，正正暴露特區上下見步行步，既缺系統策略，遑論危機意識。時值新一份施政報告展開諮詢，出新招振經濟、惠民生不能再等！

 

「由治及興」，霧裏看花

 

　　2023年進入下半場，早已「由亂到治」的香港，站在「由治及興」的舞台上表現如何，可謂霧裏看花。一邊是2019年中至2022年中，香港居民淨遷出12.27萬人；另一邊是過去一年人口回升15.2萬人。一邊是以車水馬龍著稱的旺角、銅鑼灣入夜冷清，昔日遊人如織的尖沙咀吉舖林立；另一邊是繼6月408萬人次港人北上深圳後，7月進一步飆至583萬人次。一邊是政府賣地收入銳減、財赤大增、儲備縮水；另一邊是擬照推造價逾5800億港元的「明日大嶼」填海計劃……

 


　　若論最跟普羅大眾日常息息相關的，當是種種亂象乃至悲劇下，官員慣常以「研究」搪塞。例如，面對舊樓接二連三現石屎剝落，政府回應指「研究」是否採守護措施；面對全球搶企業、搶人才，政府回應指「研究」補貼和降門檻；面對香港出生人口連續三年錄雙位數跌幅，政府回應指「研究」提高生育率政策；面對現身西貢水域的鯨魚受傷並最終死亡，政府回應指「研究」修例賦權漁護署處理緊急事件。

 

面對百年變局忌見步行步

 

　　最戲劇性的，則是月初因載客數千人的「海洋光譜號」郵輪疫後首次重返香港，而曝光的啟德郵輪碼頭交通配套亂象，繼而引發的政府非常關注、高度介入、乃至跨部門會議為該郵輪周六（19日）再次抵埠而制定預案。

 

　　不過，若翻看2013年6月的立法會會議記錄，當時的政府官員已聲稱　「起初出現的（交通配套）問題，已經迅速獲得解決」　「會就連接系統作進一步調查研究」；而遭上屆政府擱置的九龍東單軌鐵路研究，近日再有議員呼籲重啟，以解決區內交通問題。　

 

　　所謂「研究」，本應是為決策提供依據的嚴謹、長期策略，而此正正是鄰近的獅城改革轉型、優化管治的不二法門。但對特區「官員」而言，多年來疏於通盤統籌、前瞻策略，而只是見步行步、有事補鑊，過往依賴「背靠祖國，聯通世界」食老本尚可，但如今面對百年變局，資金、人才、遊客乃至港人的周末消費紛紛用腳投票，溫水煮蛙式陰乾經濟，想以邊等邊看、即興出招、「講過當做過」來應對驚濤駭浪，恐是等運到。

 

取消股票印花稅刻不容緩

 

　　別的不說，單看港股第二季日均成交額按年跌近21%，而香港現時收取的雙邊印花稅可謂交易成本冠絕全球活躍市場。事實上，美國及日本等主要市場，早已停徵股票印花稅；而內地A股實行單邊印花稅，以鼓勵持貨。

 

 

　　看看香港，雙邊徵收各0.13%。高印花稅導致股票交易成本增加，直接影響短線投資者對港股的興趣。取消股票印花稅可說是刻不容緩；即使不能即時完全取消，最低限度也要盡快作出較大幅度的調低。金融及相關行業等得實在太耐了！

 

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