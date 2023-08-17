美食博覽2023 | 盡情試食兼睇星星名廚烹飪示範！家電家居博覽掃名牌新款家電家品

由香港貿發局主辦的美食博覽Food Expo今天開幕喇！同場舉行的還有美與健生活博覽、家電．家居．博覽、全新登場的美食商貿博覽以及香港國際茶展，愛吃、愛Shopping、注重健美人士絕對不容錯過！最令吃貨們興奮的是，今年美食博覽及同場展覽將全面開放飲食，大家可盡情睇盡情試食，又食又玩大半天。

愛煮食的朋友更有好節目，皆因今年美食博覽邀請了18位星級名廚到現場進行烹飪示範，包括「紅棉」行政總廚邵德龍、「潤」中餐廳行政中菜總廚洪志光、「富臨飯店阿一鮑魚」行政總廚黃隆滔、「念川居」行政總廚陳世輝、「悦」行政總廚歐陽松基及「Clarence」創辦人Olivier Elzer等，大家將有機會觀賞星級名廚現場Cooking Show，以及細味各種美酒和飲品。此外，活動更與環境及生態局、降低食物中鹽和糖委員會及食物安全中心合作，名廚將到場示範「少鹽少糖」食譜，為大家帶來健康煮食新意。

星級名廚將到美食博覽現場進行烹飪示範。圖為2022展覽盛況。

如果想掃家電廚具，別錯過家電‧家居‧博覽，在這裏大家可以找到各種智能家居產品、廚房電器、廚具、餐具以及家具等，無論你希望尋找便利的家居解決方案，還是對智能科技有所追求，都會有收穫！其中品牌專區「家之選大道」匯集了超過40家展商，如煤氣公司、德國孖人牌、雅芳婷、LAURASTAR、Tiger以及德國寶等，將展出最具品質與時尚感的產品。今年特色產品包括能處理1,500加侖水量的3M高流量濾水系統水龍頭、為電動車而設及設用於戶外及室内環境的EV Dr.充電樁、採用3D螺旋中空纖維的決明子薰衣草護頸枕頭、具有暖敷與電刺激功能的Beuer EM 50 TENS 暖敷生理貼等等，睇下都可開眼界！

家電．家居．博覽帶來HIZERO F100仿生潔地機可同時掃地、拖地並擦乾地板，輕鬆處理各種毛髮垃圾、清理液固廢物並保持實時自我清潔，大大節省清潔時間。

家電．家居．博覽同時帶來這個多功能懶人電煮鍋使用了不沾鍋安全耐高溫材質，更配備蒸籠，可以同時享用兩款料理。

此外，今年的博覽還特別邀請了香港傢俬裝飾廠商總會展團，為博覽會增添更多家居設計元素。他們將展示創意和風格各異的家具和裝飾品，為大家家居提供更多元化的選擇和靈感。如果你對創意和文創產品感興趣，那就絕不能錯過「創藝坊」，一個專為年輕初創企業推廣和銷售的平台，大家可以在這裏探索到許多文創產品，同時參加乾花禮品製作工作坊等活動。

電子入場券可透過票務合作夥伴AlipayHK及內地支付寶手機應用程式購買，每筆交易可獲港幣或人民幣3元的折扣優惠；亦可以於全線7-11、Circle K便利店，及八達通手機應用程式購買。

美食博覽2023、同期展覽及會議小檔案：