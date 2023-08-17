日本網民票選！人氣韓國女演員Top10：宋慧喬只排第3？孫藝珍竟不入5強？睇埋女演員劇集推介

日本排行榜調查網站「rankingoo」推出了「人氣韓國女演員排行榜」，讓日本網民票選出自己心中的韓國女演員，先看看到邊10位韓國女演員上榜，再睇埋這些女演員劇集推介！

人氣韓國女演員│第10名. 申敏兒

日本網民票選人氣韓國女演員第10名是申敏兒，於1998年出道，曾出演多套電影及電視劇，包括《我的女友是九尾狐》（My Girlfriend is Gumiho）、《Oh My Venus》、《海岸村恰恰恰》（Hometown Cha-Cha-Cha）、《我們的藍調時光》（Our Blues）。而申敏兒是韓國男演員金宇彬的女朋友，二人因為拍攝同一服飾品牌代言廣告而產生好感並開始交往。

圖片來源：《海岸村恰恰恰》

今次就推介一套申敏兒及金宣虎主演的《海岸村Cha-Cha-Cha》（Hometown Cha-Cha-Cha），這一套是韓國的浪漫喜劇，講述來自大城市的牙醫去了一個充滿人情味的濱海村落開設診所，之後在遇見發生任何事都會立刻出現的熱血「洪班長」，但「洪班長」事事和她唱反調。二人的愛情故事又會在甚麼情況下發生呢？大家可以在Netflix上看到哦！

圖片來源：《海岸村恰恰恰》

圖片來源：《海岸村恰恰恰》

預告：

下一頁：人氣韓國女演員第9名