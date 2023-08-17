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17/08/2023

【高息定存】銀行紛推銀債退款優惠，信銀6個月定存息4.68厘

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　　政府周三（16日）公布第8批銀色債券認購及分配結果，有不少銀行都推出優惠搶銀債退款。當中，中信銀行國際公布，客戶由本月18日起至31日，利用銀債退款經該行各分行敍造1萬元或以上定期存款，可獲定期存款優惠年利率，當中6個月及12個月年息分別高達4.68厘及4.28厘。

 

 

工銀亞洲推三大退款優惠 定存息可達4.3厘

 

　　中國工商銀行（亞洲）則公布，經該行認購銀債的總人數及認購金額較去年有雙位數增長，最高認購額為200萬元。因應部分客戶未能獲發全數認購額，該行特別推出三大銀債退款優惠。

 

　　由本月8日至9月29日，憑銀債退款到分行敍做38天、98天、188天定期存款，分別可享特惠年利率分別為3.2厘、4.3厘以及4.1厘；憑銀債退款以整額方式認購基金產品，可享0.5%基金認購費優惠；憑銀債退款兌換人民幣，可享40點子優惠。

 

東亞3個月港元定存4.4厘

 

　　東亞銀行(00023)推銀債退款優惠至本月31日，客戶以10萬元或上的退款，做3個月定期存款，就可享4.4%年利率。

 

建行亞洲3個月定存4.6厘

 

　　近日多間本地銀行上調港元定存利率搶銀債退款，建行亞洲最新分別上調1個月、3個月、6個月及12個月定存年利率至4厘、4.6厘、3.65厘、3.65厘。適用於起存額100萬，貴賓理財或貴賓晉裕理財客戶，並透過分行或網上，以舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

　

 

 

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