香港悲情中仍充滿生機

現在世道的確是「平行時空」，不可以說是一面倒向差，當然也不是一面倒向好，但亦證明了人生仍有很多選擇。眼前面對的經濟的確是一場考驗，但是港人在時代中仍充滿優勢：

當西方世界正在忍受高通脹困擾時，我們身處的香港的通脹只是1.9%，而內地甚至乎是零通脹左右的水平，但不可以說內地是通縮，因為內地仍然有清晰可見的經濟增長。國家統計局公布，7月份規模以上工業增加值按年增長3.7%，1至7月城鎮固定資產投資按年增長3.4%，7月社會消費品零售總額按年增長2.5%，由此可見內地「三頭馬車」的數據按年均錄得增長。

香港除了通脹比世界主要經濟體低！存款利息比借貸利息高！聯繫匯率下我們買美國高息產品風險出奇地低！香港失業率也是出奇地低！數個月時間已回復到2.9%等同全民就業的水平，遠比03年沙士需要幾年時間回復得快！很多人忽略了香港按揭壞帳奇低！最新6月份的金管局住宅按揭統計調查報告顯示，斷供拖欠超過3個月的只是0.07%！還有香港的貸存比率亦奇低！相當於銀行的存款裡面只有68%借了出去！

最近人們都愁雲慘霧，但筆者覺得現在其實是不幸之中的大幸，如果中央早兩年沒有出手，到了今日，那些有問題的房企和虛擬金融概念會否就不會「爆」？由2009年開始總共超過10萬億元資金湧入香港，我們的M3由2009年中的6.5萬億元增加到2023年中的逾16.5萬億元，資金來得就有會有走的一天，這個就是所謂的「剪羊毛」，到時我們怎樣應付？的確如果沒有樓市辣招，10萬億元的資金湧入香港能「正常運作」，最保守的人的資產都最少比現在多三分之一至三分之二，借貸亦比現在多三分之一至三分之二！可以想像到樓價會如何！當美國收水的時候，我們的後果會如何？

如果我們讓劇情如美國劇本去發展的時候，資金都去了投資，香港的M3自然沒有今日那麼多，資金流走有動盪之餘，我們亦要跟足美國的加息步伐，不同現在香港可以和美國實際加息是出現「平行時空」的超滯後，滯後令到香港和美國息差愈來愈大！筆者認為我們逃過了另一次97金融風暴，原因是香港的借貸比率超低！

為何在海量資金湧入下香港人有錢不用令借貸比率超低？因為這段時間有樓市辣招，令資金囤積在銀行體系，加上股市不斷下跌，大部分的資金存於銀行，香港整體住宅按揭貸款只是1.9萬億元！香港單是定期存款卻有8.5億元！只需要很少力量就可活化樓市，問題是何時被啟動！

當市民收取5厘以上的定期存款利息的時候，希望大家多一點感恩和幸福感，因為這個結果可能是香港金融系統下脫離美國狙擊的虎口餘生。