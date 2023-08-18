石器時代基因人類，擁有超級武器的危險

薩克斯（Jeffrey Sachs）是一位國際知名的美國經濟學家，在國際經濟及持續發展方面有過巨大的貢獻。他近年對美國的霸權主義大感不滿，視俄烏戰爭的始作俑者是北約的擴張搶地盤，對中國文化、經濟政策及一帶一路卻非常讚賞，這自然招致美國主流媒體及政客的痛恨，我也不知他承受過多少明槍暗箭，但他卻是愈戰愈勇，合乎蘇東坡在《留侯論》所言︰「天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒，此其所挾持者甚大，而其志甚遠也。」

我1996年第一次認識他，那年他來港參加我們主辦的學術會議，那次我的助手為了行政方便，把所有與會者的護照收集起來，薩克斯因要早一天離開，找不到護照，向我求救，問題也迅速得到解決。整件事分明是我們的誤失，但他卻多次連聲道歉，與美國政府慣常的盛氣凌人作風截然不同，可知其為人教養非凡，使人印象深刻。去年他獲頒一個國際大獎「唐獎」，在台灣領獎時發表了一篇極有深度的演說，使人不能不為人類命運前景擔憂，並不能不用心思考如何才可脫困。

美西自私膽怯又想稱王稱霸

在「唐獎」演說中，他開宗明義便引述了他在哈佛大學一位智者同事、進化生物學家及研究螞蟻社會行為的威爾遜（Edward Wilson）發人深省對當今世局的論斷︰現在人類情緒進化的程度仍處於石器時代的階段，制度仍是中世紀的，但科技能力卻是神級般幾乎無所不能。基因影響下的情緒、人類文明所建立起的制度及科技，3方面毫不協調，這便為人類埋下重大危機，也許人類會自取滅亡。

薩克斯所提到的石器時代情緒意何所指？我相信是指人類的自私、膽怯，但若有機會又想稱王稱霸。今天國際關係中聲名鵲起的概念「修昔底德陷阱」（強國見到後起之秀追了上來便會千方百計打擊後者）、政治學家米爾斯海默（John Mearsheimer）所論述的「現實主義理論」（大國尤其是超級大國對其他國家必定會顯示其霸權，要別國馴服，「卧榻之側，豈容他人酣睡」），都是原始人接受的叢林法則，再加上人類的膽怯，便出現羊群效應、西瓜靠大邊等現象。在薩克斯眼中，這些現象在西方世界，尤其是美國中，最為突出，他也慨歎這些國家不懂中國古代孔子與孟子的智慧「己所不欲，勿施於人」。

倘若人類，或某些國家的政府，受著上述情緒或心態所操控，會有甚麼後果？在石器時代，這只會有局部的影響，有些部落互搶地盤便是，影響不會太大。但在已掌握高科技的現代社會，卻可大事不妙。人類早已擁有大殺傷力武器，戰爭隨時可導致數以十萬甚至百萬計的人死亡，若是用核彈，人類更可能滅絕。這是杞人憂天嗎？就在近10至20年，單是以美國一國之力，便足以使利比亞、伊拉克、阿富汗等多個國家國破家亡、生靈塗炭，烏克蘭看來也會步上後塵。

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手有大殺傷力武器，但行為不受制約，只取決於自己的喜惡，這是非常危險的事。但現代西方國家，尤其是美國，是否擁有有效的制度，制約著她們，使其知所顧忌，不會胡來？以事實作根據，她們的制度，亦即薩克斯口中，中世紀的制度，絕未有維護到人類的安全。從前香港不少人相信，民主選舉出來的政府不會發動侵略戰爭，這說法早已不攻自破，美國自認為民主燈塔，但她建國以來，只有17年沒有在打仗，侵略戰爭更是不可勝數。

美國每年被槍殺國民逾2萬

我們可以微觀一點，看看美國的社會。美國《獨立宣言》中認定人類天生有不可剝奪的權利，其中包括生命、自由，與追求幸福的權利。我熱愛自由，但美國的制度有無保障到很多非常重要的自由？這可疑得很，例如美國1791年12月15日制定的憲法第二修訂案容許美國人有擁有槍械的權利，事實上，有33.5%的美國住戶擁有槍械，蒙大拿州、懷俄明州擁有槍械的住戶更超過6成。眾所周知，美國槍殺案層出不窮，每年被槍殺而死的超過2萬人，連小孩、瘋子也可隨時拿槍掃射別人。美國的制度連自己國民也保護不了，怎可排除其運用大殺傷力武器誅殺別國人民？

本來情況也不一定太凶險。在美蘇爭霸年代，美國也頗懂追求國際上的均衡，不敢太過胡來。蘇聯解體後，美國獨霸，其傲慢的霸主心態便更發展出來。不過，在過去幾十年全球經濟一體化的環境下，各國經濟互相依存，也可帶來一定的和平友好要素，但中國強勢崛起，卻再次喚醒了美國人石器時代基因的恐懼及搶地盤情緒，看來自由市場帶來的互利機會仍是抵擋不住霸權主義的私利。薩克斯對此失望之極，亦同時相信中國所提倡的一帶一路等合作計劃，才是國際間應走之路。