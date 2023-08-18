  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

18/08/2023

鷹擊長空？

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　市場一直密切關注美聯儲局未來的利率政策，縱使預計聯邦公開市場委員會(FOMC)7月會議紀錄內容不會有太大驚喜，但專業投資者仍希望找到，美聯儲局在評估經濟增長動力時的蛛絲馬迹。結果？會議紀錄被指「超鷹」，令美股、債及大宗商品齊齊應聲下跌。

 

　　美聯儲局經常強調看數據，而通脹指標又似在回落，不少人遂樂觀地預期，美聯儲局將調整政策，而且不久便會開始減息。既有期待，哪怕期待很小，都會帶來失望。看美股（圖一至圖三）、債（圖四）、商品之跌，便可知失望之大。

 

 

 

 

 

　　FOMC的會議紀錄究竟說了些甚麼，令股、債、商品均跌？其中商品如油價(WTI)便回落至兩周的低點、80(美元．下同)之下（圖五）；現貨金也跌破1900元，創3月以來新低（圖六）。看FOMC會議紀錄，焦點仍在美國通脹，因它是美聯儲局繼續加息的藉口。

 

 

 

通脹仍高　目標不變

 

　　1. 美國通脹仍處高位。會議紀錄內容顯示，數據反映通脹有持續放緩迹象，但仍處高位。截至今年5月的12個月內，美國整體個人消費支出(PCE)物價指數升3.8%，核心PCE則升4.6%；6月份，CPI升3.0%，而核心CPI則升4.8%。雖然短期通脹預期指標與實際通脹均下降了，但仍高於疫情前水平；反觀中長期通脹預期指標則處於疫情前10年的範圍內。

 

　　2. FOMC認為，下半年核心通脹將顯著下降，而且不再認為經濟將在年底前出現溫和衰退，但2024年和2025年的實際GDP增長卻將低於估計，導致失業率會在現時水平之上。前瞻性指標顯示，住房服務價格的升幅將放緩，而其他核心服務的價格就沒有明顯的通縮壓力，故FOMC預計明年通脹將進一步紓緩；到了2025年，PCE物價指數的升幅預計為2.2%，核心通脹率預計為2.3%。話雖如此，FOMC卻認為美通脹仍高，指無法接受，所以：

 

　　3. 遏通脹至2%的目標仍會不變。雖然FOMC認同，美國經濟活動一直溫和擴張，而銀行體系健全，經濟也有韌性，但FOMC仍高度關注通脹的風險。至此，FOMC因通脹仍處高位，故「高度關注」通脹風險，並謂需要進一步的證據，才能確認通脹率朝著2%的目標邁進。

 

高息愈久　市場愈疲

 

　　以上會議紀錄相關內容被市場解讀為：FOMC擔心通脹有明顯的上行風險(upside risks)，暗示或需要繼續加息。彭博就根據NLP模型，為這會議紀錄的內容進行「鷹/鴿評分」（圖七），發現今次比6月份的紀錄更加「鷹」，故股、債、商品齊跌。

 

 

　　與美國通脹相比，FOMC其他關於全球通脹、美國經濟活動、勞動力市場的討論便顯得微不足道，而這份會議紀錄對9月份議息沒有明確的取態，僅稱未來走勢應視乎收到的資訊及它對前景的影響。總之，減息未有期。

 

　　在FOMC公布7月會議紀錄之前，市場無疑還有些憧憬，面對美聯儲局鷹派作風，也不期望它口風會轉或稍鬆口，說暫停加息，但市場就已由估加幾多息才見頂(今時貨幣市場最終利率介乎5.25至5.50%之間)，而轉估這個高息環境還要維持多久，例如估美聯儲局將於明年第一季開始減息，而日本的瑞穗和高盛則分別估，第二季及第三季才開始減息……高息持續愈久，投資氣氛愈不妙。

 

　　筆者相信，即使美國通脹即時回落，美聯儲局也會長期維持高息環境，以吸引海外投資者買美債，從而救拜登的「大花筒」經濟。至於加息、高息會否令銀行倒閉，繼而引發另一場全球金融危機，美聯儲局似乎已懶得去理。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk