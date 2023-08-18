牛油果代替牛油健康好多？告別高脂、降壞膽固醇！一日吃多少為之適量？

很多人吃麵包時喜歡塗牛油，惟牛油屬高脂食物，進食過多容易引致肥胖，因當中大部分屬飽和脂肪（即壞脂肪），攝取過量會增加血液的膽固醇和心血管病的風險。有營養師建議，大家可考慮以牛油果代替，每100克（半個）牛油果僅含14.7克脂肪，當中7成屬不飽和脂肪（即好脂肪），且更含「單元不飽和脂肪」和「植物固醇」，助降低血液中的壞膽固醇。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務註冊營養師指，牛油果近年在香港愈來愈普遍，是少數含有脂肪的水果之一。由於水份含量豐富，每100克（半個）牛油果只有14.7克脂肪，比同等分量的牛油少約60克脂肪，等於12茶匙油（下表）。營養師指，每100克牛油含超過80克脂肪，進食過多容易引致肥胖，且當中大部分屬飽和脂肪（即壞脂肪），攝取過量會增加血液的膽固醇和心血管病的風險；而有鹽的牛油更含大量鈉質，與高血壓有直接關係。與牛油相反，牛油果中的脂肪近7成屬不飽和脂肪（即好脂肪），而且不含膽固醇。

助減壞膽固醇 宜適量進食

營養師指，牛油果更含2大護心營養素，包括「單元不飽和脂肪」和「植物固醇」，它們有助降低血液中的低密度脂蛋白（壞膽固醇），減低中風和心臟病的風險。研究證實每日攝取2克植物固醇能降低壞膽固醇，100克牛油果已提供76毫克植物固醇。

除脂肪外，牛油果有20多種營養素，如維他命A、B6、C、E、葉酸、鎂質、鉀質、水份和纖維等，每100克牛油果含6.7克纖維，而相同分量的連皮蘋果則只有2.4克纖維，營養師認為牛油果中豐富的水份和纖維，相信能提供一定的飽肚感。

但營養師提醒，牛油果營養價值雖高，但含有一定的脂肪，因此最好以之作為日常部分脂肪的來源，建議可用來代替牛油塗麵包，作為沙律醬，甚至混合脫脂奶或豆漿成為飲品或凍湯。由於每半個牛油果可換作3茶匙油，因此每天的進食量最好在四分一至半個牛油果以內。