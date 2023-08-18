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18/08/2023

分享買二手iBond和綠債經驗

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，政府新一批銀色債券（下稱銀債）以保證5厘息作招徠，必定會掀起認購潮。結果一如預期，無論認購人數和認購額都創新高。但值得安慰的是，每人分到的手數也創新高。大部分人都分到22手，每手一萬，即22萬。個別人士還可以多抽1手，即合共23萬。

 

　　我指出過，經過多次債券認購的經驗，港人對債券的認知愈來愈高，但我發覺，大部分都是一手市場的經驗，港人較少在二手市場買賣債券。

 

　　我指的二手市場，是在港交所掛牌的債券，主要是iBond和綠色債券（下稱綠債），不是大家在銀行或證券行，被游說購買的二手企業債（大部分都是風險較高的債券）。

 

　　銀債不設二手市場，所以，絕大部分人都不可以在銀債上市之後，在二手市場買入。但iBond和綠債卻可以。最近我自己也在二手市場買入了iBond和綠債，以下跟大家分享一下經驗。

 

 

　　現時在港交所掛牌買賣的iBond有兩隻，一隻是2021年發行的，因為是3年期，所以到2024年6月便到期，編號（04246），昨日收報97.3；另一隻是2020年發行的，也因為是3年期，所以今年11月便到期，編號是（04239），昨日收報99.2。

 

　　在此，先讓我解釋一下債券的報價方式，其實，97.3或99.2都是一個百分比，不是金額。iBond每手1萬元（面值），如果是97.3的報價，就等於投資者只須以9,730元，便買到價值1萬元的債券，這叫折讓價，也等於鎖定了部分回報（只要發行者到期能退還本金）！

 

　　由於4239只剩3個月就到期，也只餘一次派息（半年派息一次），因此，現時的報價99.2已經十分接近債券的價值，如果100就叫做平價（On Par）。

 

　　至於4246，現價計還有2.7%折讓，而且還有兩次派息，我計算了一下，以97.3買入，到期回報（Yield To Maturity）仍有4.85厘左右。

 

　　不過要留意，由於距離下一次派息（12月27日）或利息釐定的日子（12月11日）不足半年，雖然我這時買入，會收足上次到今次的半年利息。但實際上，最後計價的時候，我是要在原有價格上，加上上手投資者應得的利息。市場稱這個97.3是Clean Price，即是未計算債息的價格，如果計了的話，就稱為Dirty Price（其實也不算Dirty吧！）。

 

　　至於綠債（04252）是去年5月發行的，年期同樣是3年，即是要到2025年5月才到期，到目前為止只派了兩次利息，還有4次派息。而且，保證息率是2.5厘！以昨日的收市價96.25計，到期回報也有近4.5厘！

 

　　近期我就在二手市場買了4246和4252，我的最大感覺是，在二手市場買，就不用別人分配，理論上，我要買多少都可以，但實際上又是否這樣？還有其他買賣二手債券的須知，下次再跟大家分享。

 

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