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18/08/2023

提防騙案 | 「守網者」公布網購騙案高危貨品排名！買旅遊套票被騙$26,000 / 騙徒3步騎劫WhatsApp？即睇行騙手法 + 提防大法

#打工仔 #守網者 #騙徒 #詐騙 #高危 #騎劫 #WhatsApp #帳戶 #作案 #中招 #CyberDefender守網者 #詐騙手法 #旅遊套票 #網購騙案 #騙案 #旅遊代理 #釣魚短訊
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Text: Sammy Leung

　　近日，「守網者」在社交平台公布了騙徒網購騙案「高危貨品排行榜」及騙徒騎劫WhatsApp 帳戶的技倆。作為精明的市民，當然要知道騙徒的作案手法，才可以避免自己中招，自己睇完之後，記得要提醒身邊的朋友啊！

 

　　警方不時在「CyberDefender 守網者」的Facebook平台公布不同網上騙案騙徒的詐騙手法，提醒大家小心中招。最近，「CyberDefender 守網者」指短短一周內，香港警方已接報至少68宗關於旅遊套票的網購騙案，所以旅遊套票即時成為網購騙案「高危貨品排行榜」的第一位。

 

圖片來源：Unsplash @Clint Patterson

 

騙徒網購騙案「高危貨品排行榜」

 

1.    酒店／露營／旅遊套票

2.    演唱會／主題公園門票／船票

3.    手袋

4.    電器

5.    智能電話

6.    遊戲產品／遊戲帳戶

7.    傢俬／家庭用品

8.    玩具模型

9.    海鮮食品

10.    健康食品

 

　　當中更有61歲男子透過白撞WhatsApp訊息認識一名網友，該名網友自稱是旅遊代理，並提供優惠價為受害人代買4套旅遊套票，受害人轉賬$26,000後，對方就失聯了。騙徒手法真的是層出不窮，大家如果去旅行想有優惠，記得要找一些旅行社的官方網頁了解詳情，而「CyberDefender 守網者」建議要記得以下3點：

 

1.    透過官方渠道或認可分銷商購買套票產品

2.    有伏味，切勿付款

3.    付款前，在守網者網站 ( https://cyberdefender.hk )的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入平台名稱、網址、電話、收款賬號，即時評估風險！

 

下一頁：騙徒點騎劫你的WhatsApp 帳戶+提防建議

 

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