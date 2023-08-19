美食博覽2023 | Food Expo同場睇美與健生活博覽！最新美妝、美容、健康產品齊晒！兼聽阿旦分享養生心得

一年一度的美食博覽現正舉行！同期有美與健生活博覽、家電．家居．博覽，連同全新的美食商貿博覽及再次登場的香港國際茶展一同登場，周末不愁無節目！

愛扮靚、注重健康你，別錯過焦點之一的美與健生活博覽，雲集多個美容協會的展團，除了香港美容業總會、香港美髮美容業商會、國際美容健康總聯合會、香港化粧品同業協會及中國香港健美健身總會等多個展團外，更有新參展的國際斯佳美容協會和國際美容企業連鎖管理協會，展示在香港製造的美容護膚產品，為大家帶來多元化的美妝及適健產品。當中，健康．旦展團帶來多款健康產品，鄭丹瑞（旦哥）及一眾嘉賓更會於展會分享保健和養生知識。

美與健生活博覽匯聚不同的展團，展示琳琅滿目的美健產品，非常適合追求身心靈健康美的入場人士。圖為2022年美與健生活博覽盛況。

一眾的精選產品也相當吸睛，有特別適合夏天使用的冰肌魔力維C美白潔面泡泡，有助鎮靜舒緩、控油、改善毛孔和膚色；100%意大利製造的高級三重研磨純植物製香皂，使用植物配方，亦蘊含豐富乳木果油，適用於身體各個部位。還有英國Pulseroll震動滾軸按摩棒、Joseristine 12杯水滋潤保濕套裝等美健產品等等。另外，博覽期間亦設有一系列精彩活動，其中包括秋冬妝容及日式美甲示範、香港心聆會舉辦的「精神健康之入門」分享會、健康瘦身和營養減肥講座等，絕對適合希望身心靈都得到健康美的你你你。

美與健生活博覽網羅多元化的美妝產品、美容產品及儀器、美髮產品、保健產品、水療產品、運動服飾、家用健身器材及配件任君選擇。

大家可以把握機會，在8月21日前入場參觀美食博覽及同場活動，亦可瀏覽美食博覽網站及美與健生活博覽網站查閱更多展會詳情。