Durban Accords

Durban Accords是本周8月22至24日，金磚諸國在南非德本(Durban)開會時，可能會達成的協議，既是可能會達成，即是連協議是否叫Durban Accords也不知，自然連協議內容也不會清楚。

但這個「可能」、「不知」、「不清楚」，是會對今後環球金融起到重要催化作用。

今年6月12日，筆者有文：《22/8/2023齊來去美元》（見圖一），文中有謂：

1971年8月16日美總統尼克遜毁約，再不許以35美元換一盎斯黃金，沒有了兌金的制約，美元便濫印不止。上周又提高了美發國債上限至50萬億美元，環球諸國仍會接受嗎？不了。

2023年8月22日，有17個國家會參加一個由金磚五國牽頭的金融會議，討論怎去成立一個新貨幣聯盟去抗衡濫印不止的美元。

金磚五國是指巴西、俄羅斯、印度、中國、南非。而17個國家是：阿富汗、孟加拉、白俄羅斯，哈薩克斯坦共和國、墨西哥、尼加拉瓜、尼日利亞、巴基斯坦、塞內加爾、蘇丹、敘利亞、泰國、突尼西亞、土耳其、烏拉圭、委內瑞拉和辛巴威。

這個名單日後應還會加長，但就光這個可能不少讀者感到只是蝦兵蟹將，沒有甚麼能耐，但……

如果沙特日後加入，則沙特、俄羅斯已是世界三大石油生產國的兩大，另一大是美國。

只要俄羅斯、中國、巴西和印度合在一起，已是全球七大地表國家中的四位，已佔全球表土的30%及在其上的資源。

金磚五國生產了全球50%的小麥和15%的黃金產量(南非等國未計)。

中國、印度、巴西、俄羅斯是全球九個人口最多國的四個國家，共有40%全球人口，共32億人，這個人口量可以是負累但亦可以是機遇。

(Shutterstock)

中國、印度、巴西、俄羅斯、沙特的GDP合共29萬億美元，是全球名義GDP的28%。但如以平價購買力算(purchasing power parity)則金磚五國的GDP佔比會是54%。

軍事上，中國、俄羅斯的核武力量是全球兩大，另一大是美國。

故從國土面積、人口、能源產出、GDP、糧食產出和核武力量，這個5+17(或之後更多國家會加入)都是一個不可忽視的經濟體。

有認為5+17可以是一盤散沙，合作不會久，蘇丹不也打內戰了？的確可以是一盤散沙，但十分好彩，美國近年的制裁這個制裁那個，凍結那國的美元資產，凍結那個不順眼人的資產。就為這盤散沙提供了強力黏合劑，迫使這5+17(或更多)站在同一陣綫去抗衡美元霸權，結果是會帶來去美元化後果。

今年4月25日，筆者有文：《對去美元化的誤解》，主要是指出，要美元殞落是要上百年。但在短期內，仍是可以把美元霸主，卸去一手或一足，使美元霸主跛了便是。

今年4月27日，筆者有文：《溫水煮蛙去美元》，講的就是：今時去美元是指去美元在某些國家間的貿易貨幣功能。文中提到：

巴西總統盧拉講去美元，是在貿易上不用美元。

印尼央行總裁Warjiyo：「在東協，我們還與泰國、馬來西亞、新加坡和菲律賓合作，這就是我們所說的LCT(本幣交易)，這將減少美元的使用，並增加國家間貿易和投資結算中的貨幣多樣化。」

印尼央行總裁Warjiyo就正確地闡述了今時的去美元化，是甚麼樣的去美元化，在貿易以外的去美元化是想多了、想錯了、想前了。

隨著中俄貿易不用美元，中沙特石油基建交易不用美元，印尼東協、中國、日本、泰國在貿易中不用美元，巴西跟中國貿易不用美元，法國跟中國的空中巴士交易不用美元而用人民幣……在可見的一兩年內，美元在國際(起碼上述國家)上的貿易功能將被廢了一大截。因為以上這些國家的國際貿易佔比很大、很大，有幾大？等一兩年等到國際貿易數據出來後就確實了，今時有估是佔了80%，如此大佔比，唔知信唔信好。

但這很快會揭盅了，今年8月22至24日，金磚五國會在南非德本(Durban)召開首腦會議，會上會議出個怎樣的貨幣聯盟來，有待觀察。但2023年8月22日應是去美元的一個歷史性時刻。

但怎去美元？筆者在4月25日有文《對去美元化的誤解》文（見圖二）謂：

當1971年美國宣布跟黃金脫勾，歐元之父蒙代爾已想到了連串之後必然會發生的事，向意大利央行行長建議要辦研討會討論全球經濟在美元毁棄了發鈔約束力後將何去何從。

美元跟黃金脫勾頭幾年，美元的情況很不好，美元兌日圓、歐洲各國貨幣都下跌，因為大家都知美國會濫發鈔，其滙價必跌。

1970年之前的50年間，美元現鈔發行量只有700億美元。在1971到2007年，增長到8500億美元。2008年美國金融危機之後3年，美元已經增長到2.3萬億美元。1971年全球M2供應約2萬億美元，目前已接近60萬億美元。

美國會狂印鈔，是很必然的事，因為美元之所以要跟黃金脫勾，就是因為美元多印，印到多於其黃金儲備，才不能不跟黃金脫勾。有謂一件污，兩件髒，做得初一，不妨做埋十五，美國一於「出口美元」到各國去「換貨」。

過去二十多三十年，由於美國狂消費，各國包括中國則狂生產去滿足美國消費者，以換匯。這在第三世界發展初期，美國出口美元予各國，各國出口貨物予美國，是個不能不接受的現實。因美元是世界通貨，N種商品都是以美元定價、交易，各國都要美元去做世界貿易。

貨幣三大功能 去美元化不易

隨著各國的經濟發展起來，各國都有了點積蓄，這點積蓄要放在哪兒？這要講貨幣的三種功能：

1. 貿易/交易功能；

2. 金融買賣/炒賣功能；

3. 儲藏財富功能。

由於美元有極廣泛的貿易交易功能，故各國以至個人，都有極大誘因去以美元作為儲藏財富的功能。儲財到了一定數量，美國金融界就創造出了N種炒賣工具。

以股票為例，就有了股票基金、股票期權、不同的股票指數、ETN、ELN。在華爾街人的無限創意下。可炒賣的項目，多式多樣，亦多姿多采，但萬變不離其宗，就是散戶九成是輸了給莊家。但散戶(其實是賭徒)是樂此不疲，因為人人想靠投資(其實是賭)來發達。

今時不少投資專家鼓吹被動收入，即是躺著，不用工作也有收入，生活優游。想真下，就是I sell you a dream。人人不工作，你去餐廳有誰去煮食予你？不過不勞或不太勞而多獲，是人人都想的，這就是華爾街吸引人之處，華爾街亦完整了美元出口轉化為入口的循環（圖一）。

這個美元出口，回流循環一直使大家「合皮」，一如本港馬迷年年輸錢，仍年年支持馬會一樣，直到有日馬會謂你可落注，但馬會不會派彩。

馬迷還會支持馬會嗎？香港的馬會當然不會不派彩，但美國這個「馬會」已對某些國家不派彩了N年。這就是N年前美國充公了阿富汗的美元資產，近年充公了俄羅斯的美元資產，美國不單不派彩，還抄你家，你要怎做？

簡單，俄羅斯見阿富汗美元資產被充公之時，就開始拋售及不再持有美元。其實法國總統戴高樂在60年代，見到美元的狂印鈔去應付美貿赤，就知美國的黃金儲備是應付不了，美金遲早變美「完」。戴高樂夠硬朗、夠Guts、有遠見。直到最近不少國家跟做，就被人稱為去美元化，對不起，講錯了。

戴高樂是真的去美元化，他要黃金，完全不要美元這紙幣，這是因為當時美國仍未是環球政府的儲備貨幣和投資貨幣，但今時諸國可以做到的，是不要美元作為交易貨幣這一功能。至於美元作為儲值貨幣和投資貨幣的功能，仍未完全拒絕，只有當N國不再以美元作為

1. 貿易/交易功能

2. 金融買賣/炒賣功能

3. 儲藏財富功能。

才可以叫做去美元化。

Durban Accords(如果達成的話)應不會明言去美元化，但在8月22至24日的Durban Accords又真可去美元化，矛盾？明天(22日)續。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。





