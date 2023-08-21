  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

21/08/2023

年輕人多潛力無限！WeLab開拓印尼業務！創辦人：學講Bahasa可助打入巿場！

#越南 #印尼 #經濟 #東南亞 #貿易 #行業 #銀行 #收購 #行政管理 #金融
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　上月由行政長官李家超率領、香港貿易發展局組織的東盟之旅，成功簽訂超過30份合作備忘錄，當中包括WeLab及滙豐在吉隆坡簽訂合作備忘錄（MOU）。

 

WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，未來會繼續投資印尼市場，至於東盟其他地方就要慢慢探討。（梁巧恩攝）

 

　　WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智接受專訪時表示，本身已在印尼發展一段時間，對東盟的未來充滿信心，與馬來西亞滙豐合作，只是第一步。

 

　　談到去東盟地區發展，WeLab早於2018年以合資形式，與合作夥伴一起進軍印尼市場。龍沛智形容，印尼不但人口多，年輕人的佔比大，且當時數碼化程度不高，正正是發展機會。更重要的是，他看到當地年輕人，對未來充滿希望。「跟當地年輕人傾偈，發現他們對自己的未來充滿希望，覺得自己未來會愈來愈好，會賺到更多錢，有些在外國讀完書後，也回到印尼創業，這是一個好市場。」

 

　　據貿發局今年發表東盟市場概況資料，由文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南組成的10個成員國，東盟總人口約6.64億，2021年GDP約3.3萬億美元。若視為單一實體，東盟是亞洲第3大經濟體，而印尼人口有2.8億（2022年），年齡中位數只有29.6歲。

 

獲港虛銀牌照 予當局信心

 

　　WeLab至去年更與印展企業Astra合作，完成收購當地銀行Bank Jasa Jakarta。談到今次的收購，龍沛智表示並不容易，要花很多心力及努力。「2020年底已開始談，正是疫情期間，全球也有出入境限制及隔離要求。」加上涉及金融行業，銀行都是受規管的行業。然而，他指港人在當地的聲譽不錯，尤其是金融人才的專業能力。「香港金融管理局在印尼有良好信譽，高認受性。WeLab獲金管局發出虛擬銀行牌照，令印尼當局對我們的合法合規信心更高。」

 

　　然而香港人在印尼的投資始終不多，且是次收購涉及金融業，龍沛智坦言要花很多時間，讓當地監管機構感到WeLab作為外資，不是來分當地市場的「餅仔」，而是有心兼長遠地投入當地市場，帶來新的科技及建樹。「如在港取得虛擬銀行牌照後，也有向印尼監管機構分享香港的做法。」他強調，絕不能以「我哋識晒來教你」的態度去分享，要讓對方感到是「貢獻而不是教育」來做交流，中間要拿捏得很好。

 

　　除了分享，更要投入，龍沛智在訪問中多次強調，要花時間投入與當地人溝通。如去年初，他就到印尼小住約3個月，爭取更多面對面溝通機會，令對方更有信心，相信其誠意。「在視像會議中，他們較少說話，但面對面時可滔滔不絕談得開心。」為表尊重，他在出席重要場合時，改穿Batik（印尼國服），更以簡單的當地Bahasa（印尼語）交流。

 

　　「印尼當地人以Bahasa為主要語言，透過視像會議開會時，對方除了以簡單的英語作問候外，其餘58分鐘也是以Bahasa為主，但原來在香港很難找到Bahasa即時傳譯。」由於遇到以上的「無奈」，龍沛智及其團隊有想過「不如自己去學」。

 

學習印尼話 萬事好商量

 

印尼人都希望別人尊重其文化，故在出席重要場合時，龍沛智（右）都會穿上當地傳統服裝以示尊重。（受訪者提供圖片）

 

　　幾星期後他發現有份參與這個收購項目、較高層同事的日程表中，每周二、四晚上6至8時都被填得滿滿，原來大家一起透過網絡學習Bahasa，他有時間時也積極參與。「經過一番努力，雖然不能說得流利，但基本的交流、問候、點菜也懂得用Bahasa，開會時也大致了解進度及對方的想法。」龍沛智表示，印尼人很希望外國人尊重其文化及傳統，故倘能以當地語言跟對方寒暄幾句，甚至穿上Batik出席重要場合，當地人會感到很高與，萬事好商量。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#越南 #印尼 #經濟 #東南亞 #貿易 #行業 #銀行 #收購 #行政管理 #金融

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk