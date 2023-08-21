今日標題人物，講到好似好巴閉。

事實，佢的確相當巴閉，文（書法文學）得！武（徒子徒孫百計）得！仲有，煮得！一個人有三得，真真不簡單。

師傅名吳永皓。小弟為食成性，對佢第三得尤其鍾情，不時武館，並非習武，而係「搵食」。吳師傅專攻懷舊菜，不少食肆廚師已不懂做，或不願做（功夫多又煩！）。不懂做，因日漸失傳；不願做，因現今人工非常昂貴，一個要做半日的功夫菜，計計成本，根本蝕硬。

吳師傅文武皆精，我只陪作狀矣。

不過，師傅表演廚技並非為搵錢，做菜，一為個人滿足感，二為廣結良緣會知音。

小弟肥碌有幸，屬佢「知音」，於是，久不久有機會歎佢手勢。

上周又拉大隊為食鬼到火炭穗禾街沙田工業大廈武館開餐。是日我指定要歎兩味：鷓鴣燕窩粥及深藏不露，其他則任發辦。

鷓鴣燕窩粥，雖叫「粥」，但一粒米都冇！有乜呢？薯仔、燕窩、鷓鴣及火腿茸。基於薯仔加上湯打爛後，稠度相當高，故不用推芡也成糊狀，入口軟綿香滑，口腔高度享受。此「粥」製作極煩，薯仔要先蒸軟再加湯打爛；燕窩要預先發好；鷓鴣要蒸熟再拆絲；火腿也要蒸軟再撕開。搞足一日，可賣幾錢？你話呢？難怪冇乜人肯做。

至於「深藏不露」這味菜，更是吳師傅獨創的秘笈菜，早年參加廚藝大賽一舉奪獎。

究竟係乜？正是雙冬海參釀大鴨 ！深藏不露名字是來自全鴨先出骨再釀海參，深藏鴨腹，肉眼無法得見，故「參藏」就變「深藏」了。

「深藏不露」乃出骨鴨填入冬筍及海參，得奬之作，富創意，好味道。

是晚由頭擦到尾。 先來滷水新鮮豬生腸，肥美彈牙爽脆，送白酒，過足口癮。

餐前小食，包括鹵水牛腱、牛脷、生腸，相當精彩。





再上冰鎮鮑魚，香港入口的鮑魚品種極多，因如今處處何養殖，貨源無憂，唔靚唔識。冰鎮，原裝鮮味，略淡但清。

炒桂花翅夠曬誇張，翅群又大又厚，冇牙唔掂，因要用力猛扯猛o趙才可吞，否則，必定胃痛。好唔好味？好好味！

炒桂花翅，未飽口福，先飽眼福。

蜜汁脆鱔香口彈牙，頂瓜瓜。

古法炆山瑞裙，女性一見，連聲尖叫， 放棄儀態搏命搶，個個話骨膠原能保青春美麗。我就唔信有此神效，不過，當然搶埋一份。

樣樣Heavy樣樣補當然唔掂，此時來一碟醒胃冰鎮芥膽，不時不食，菜身夠厚夠爽，咬落精神為之一振。

冰鎮芥膽，爽脆清鮮，消暑怡人。

來欣賞吳師傅廚技，必須由頭食到尾，尤其留肚歎其招牌甜品——紅棗糕。一咬入魂，因紅棗甜香滲透味蕾也。

招牌紅棗糕，必食甜品。

來此處，餐前餐後更可以習武一番。因擺滿沙包、拳套、詠春木樁及各式兵器。總之，唔識用都可以似「快樂傳媒老是佛」咁，裝胸作勢。

未入席前，可先踢沙包，埋詠春舂消消脂。

點搵吳師傅？因佢並不開門做生意，上網查可也。當然，師傅坐擁千百老友，你總會碰上一個嘅！