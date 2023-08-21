亂下載App易出事！FBI：手機有這8大徵兆可能被黑客入侵！即睇自己有無中招！FBI防黑客貼士公開

不同的智能手機App（應用程式）有不同的功能，可能是影片平台、社交平台、通訊軟件、遊戲、交友平台等等，安裝可能只需一分鐘，就會為你的生活帶來大大便利或樂趣。但你安裝App時，有沒有想過，可能App會竊取你的個人身份信息，更有機會成為黑客入侵手機的渠道？最近，FBI警告大家出現了有關App新的詐騙手法，更指出如果你的智能手機有以下8個特徵可能已被入侵！

現代人大部分都會有一部智能手機，你有沒有數過自己在電話上安裝了多少個App？而你下載App之前，會不會看看到底應用程序是甚麼人開發和用家的評論？美國聯邦調查局FBI在8月14日警告大家，指最近有黑客在Beta版的App中嵌入惡意代碼，即是在公眾測試版本中有惡意代碼。可能你會指，自己根本不會在電話上安裝在測試版本，根本不用擔心，不，因為不法之徒有新的詐騙手法，所以一定要知！

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FBI指出，網絡犯罪分子會利用交友平台和App聯繫大家，並引導大家下載Beta版的App。有時這些App會偽裝成合法的，你可能都未必知道這是測試版應用程式，令人在不為意下就下載了；這些App因為沒經過審查流程，所以真的十分危險。只要你下載了這些App，惡意程式就會竊取個人身份信息、金融帳戶訪問權限，甚至有機會接管了你的智能手機。FBI表示，有受害人因誤信他人下載了冒充的加密貨幣交易所，輸入了自己詳細資料後，以為自己把資金投資在加密貨幣上，但事實是把資金送給了黑客。

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FBI指出，以下8 大徵兆代表你的手機可能下載了惡意程式，有機會已被入侵：

1. 手機電量比平時用得快

2. 手機運作速度變慢

3. 在不知情情況下安裝了未經授權的App

4. 持續彈出廣告

5. 該App有很多人下載，但評論超少或甚至沒有評論

6. App要求了一些和功能無關的權限

7. App的簡介中出現錯字或文法錯誤，或者說明模糊不清

8. 彈出看似廣告、系統警告或提醒等的視窗

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