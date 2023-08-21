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21/08/2023

共用辦公室壽終正寢！與Uber、Airbnb被譽為美國共享經濟三巨頭，WeWork為何會死得咁慘？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　過去10年，WeWork及他們的山寨版模仿者曾經曇花一現，光是在香港，就有The Hive、Garage Society、The Desk、Spaces、Ooosh、 Camfire（已經陣亡），相信在未來一兩年，大部分都可以拜拜，壽終正寢。

 

 

　　WeWork第二季度財報一出，分析員看衰一片。不止投行，連WeWork管理層都開始垂頭喪氣，還能不能撐到明年，誰心裏也沒底。

 

　　8月8日美股收市後，WeWork管理層在Q2業績報告中稱：「嚴重懷疑公司能否持續經營，當前公司面臨持續虧損和辦公空間會員不斷取消租約的處境。」

 

 

　　言外之意就是，巨虧之下，現金流非常緊張，公司隨時有可能破產清算。

 

　　2010年從美國紐約起家的WeWork，專營辦公室出租業務，最大特色為在與房東簽下長期租約後，將辦公室內部以「扮矽谷」的科技美學重新設計、翻裝後再轉租，形同二房東，自身並不擁有房產，但即便這樣的輕資產模式，小至一個座位、一張桌子，大到千人以上的大型辦公室不等，業務擴張至歐洲、南美洲和亞洲中國及香港、日本。

 

 

　　其實WeWork並不是第一個提出共享辦公室理念的企業。

 

　　早在30年前，比利時公司IWG（前身Regus）就開始做這門生意。IWG不僅在會員數量，覆蓋國家和城市，運營的辦公地點數量，全球的租賃面積都大大超過WeWork，但是估值只有37億美元，遠遠低於WeWork最高的470億美元。如果按房地產公司的估值，WeWork可能連37億美元都不值。

 

　　那麼投資者是瘋了嗎？WeWork為何一度價值470億美元？一切都可以歸功於包裝和訛騙。

 

　　首先，將自己包裝成共享經濟公司。和Uber、Airbnb被譽為美國共享經濟三巨頭。跟住將自己包裝成大數據公司。公司稱自己的資料分析是Google Analytics for Space。

 

　　凡跟共享經濟掛鈎的企業，在一級市場都受到熱捧。

 

　　死亡警告發出後，WeWork股價徹底崩潰了，WeWork股價一度暴跌超40%，截至收盤，WeWork股價僅剩0.124美元，年內累計跌幅擴大至92%，最新總市值僅剩2.65億美元。

 

 

　　管理層最後還加上一句，其能否繼續運營，取決於其在未來12個月內提高流動性和盈利能力的能力。

 

　　WeWork累計接近800家，但仍舊是不賺錢、甚至說是持續燒錢的現狀。在最近的7年時間裏持續虧損，共計接近虧損150億美元。自從2021年上市以來，股價已經下跌了99%。看來，投資者們也不對WeWork報以期待了。

 

 

　　當持續虧損已經成為WeWork的常態，其他的共用辦公就如同資本領域裏漫長的冬季，一直走不出瀕死的困境。

 

　　當年，日本投資大佬孫正義的SoftBank對WeWork持續瘋狂下注，投資總額超過180億美元，這筆投資也成為了孫正義投資生涯中最失敗的案例。

 

 

　　摩根士丹利評價稱：「WeWork首次公開募股的失敗標誌著一個時代的結束。投資者已經不再願意為過度投資埋單，為沒有實現盈利的企業提供慷慨資金的日子已經結束了。」

 

　　自此，資本市場徹底拋棄了共用經濟。

 

　　進入2023年，資本寒冬陰霾仍在，居家辦公、遠程辦公大火，共用經濟企業的處境愈發艱難，裁員、倒閉，共用辦公的需求急劇減弱。

 

　　時至今日，商業寫字樓仍未完全復甦。目前，全球許多城市的寫字樓都處於空置狀態，舊金山、芝加哥、香港、北上廣深、日本等城市的寫字樓空置率已接近25%。寫字樓相關的股票已經較新冠疫情前的高點下跌了50%。

 

　　事實證明，被資本瘋狂追捧的共用經濟就是一個偽命題，一大批獨角獸燒光了巨額資金，燒出了巨大規模，卻始終換不來現金流、淨利潤。這也不難解釋，WeWork為何會死得咁慘。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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