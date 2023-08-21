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21/08/2023

快活保養 | 血型、消化系統與運動偏向有關連！A、B和AB 血型的人喜歡哪些運動？哪一種偏愛瑜伽、Pilates？

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  • 利嘉敏

    利嘉敏

    -香港中文大學新聞及傳播學院副教授
    -香港中文大學校長模範教學獎和社會科學院模範教學獎得獎者
    -暢銷書作家，著有《公關學一天課》、《公關公義》、《公關智商》、《逆戰公關》、《提升你的工作智慧》、《做個有水平的女性》、《管理自己才能管理別人》、《互聯網 + 企業公關案例與策略》。
    -香港經濟日報《攻關女子》專欄作家
    -Etnet 《男男女女 嘉.點情趣》節目主持人
    -前新城電台《原來生活好快樂之有危有機》節目主持人
    -創. 天時 START COMMUNICATIONS 行政總裁

    由心理學家轉跑道成為公關教授，再游走學術界、傳媒界和商界之間，繁忙生活中，不忘快活保養身心靈，堅持在人生下半場，儲備健康資本才是人生最重要的事。進行各方面的健康學術研究超過20年，研究報告發表於國際學術期刊和牛津出版社書籍當中。經過超過20年的觀察和研究，發現我們要在保養健康的過程當中，再加上「快活」二字，才能事半功倍、淋漓盡致。

    嘉‧點健康

    逢周一更新

　　上星期開始跟大家探討不同血型有不同運動偏向，那都是基於血型和體質有關連的原因。例如上星期提到，強壯的體質如O血型，要做爆汗和劇烈運動才能感到滿足，若要O型人只能做冥想瑜珈而不能做其他運動，怕且捱得一時也未必能捱得一世，他們的精力會無從發洩。今日繼續討論A、B 和AB 血型。

 

　　A 型血：A 型血是在人類學年表上、繼O型血之後，第二出現的血型。它最早出現在西元前二萬五千至一萬五年的亞洲和中東地區，標誌著人類由打獵到耕種和畜牧的轉變。換句話説，A型血的基因是源於人類的生存／生活模開始轉為農業社會所致。所以，A型血的消化系統比O型的肉食消化系統為弱，因為其主要的糧食再不是肉，A型血人甚至可以素食。相比O型血 ，A型血的腸胃比較敏感（因肉食已不是主食，消化系統漸漸失去消化大量肉食的能力），對突然其來的反應不佳（因為隨著不用與獵物博鬥而逐漸失去身體要極速作出反應的能力），極不好戰，皆因農業社會需要的是合作、規律和安定。

 

　　所以A型血的人天生比較不偏向那些很劇烈、競爭性、激進型或爆發性強的運動，反而比較偏向一些冷靜、放鬆和專注的運動，例如瑜伽、太極、pilates等。適中的帶氧運動如游泳、健步、慢跑也可以，但若要A型血人做一些極度消耗體能的運動例如短跑、巴西柔術、拳擊等，他們會感到吃力和壓力，體能上亦未必能負荷到。

 

 

　　B 型血：B型血出現在西元前一萬至一萬五千年之間，是歐亞草原遊牧民族的祖先，所以主要飲食是肉食和乳製品。B型血的人可以説是界乎A型和O型之間，但稍稍比較跟O 型相近，食肉之同時也食用乳品和植物，體質均衡，亦比起A型血人較健壯。所以運動偏向方面，B型血也是A型和O型的平衡點，體質上他們沒有O型血人那麼頑強，但比A型血人更有體魄，所以他們會比較偏向有不同類別的運動，例如一周之內，有些日子做一些高度帶氧運動，又會騰出一些時間做一些比較陰柔的運動。B 型血的人無論在飲食上和運動上都追求均衡，只要掌握這個原則就能懂得如何調理B型血人的身體。

 

　　AB型血：AB型是人類學年表上最新的血型，可以説是代表現代。它具備了A型的敏感和忍受力強的特質，又有一點B型的均衡偏向，但一般來説，AB型由於沒有對抗A和B的抗體，體質上通常也是屬於比較敏感的類型，尤其是消化系統，他們與A型血的人也是屬於敏感型的。所以在運動的偏向來說，AB型血人也近似A 型血人，自然偏向是瑜珈、太極、pilates等，極其量做一點中度的帶氧運動。高度劇烈的帶氧運動會令他們吃不消。

 

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