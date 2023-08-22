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22/08/2023

狂讚阮浩棕勤力畀心機！何沛珈默認戀情︰想低調處理

#周嘉洛 #阮浩棕 #徐榮 #林夏薇 #事業線 #何沛珈 #寵愛Pet Pet #梁舜燕 #陳庭欣 #薇薇
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　　【晴報專訊】TVB力捧女神何沛珈近日被指與梁舜燕孫兒、上位小生阮浩棕秘密拍拖，昨日何沛珈出席宣傳劇集《寵愛Pet Pet》時被追問戀情，早有準備的她未有否認，但強調現階段只想專注工作，兒女私情則想低調處理。

 

何沛珈強調TVB沒有給她任何壓力。

 

阮浩棕（資料圖片）

 

　　何沛珈、林夏薇（薇薇）、周嘉洛、陳庭欣及徐榮昨日到葵芳出席宣傳活動，眾人示範為狗狗毛公仔包紮傷口。身穿低胸裙的林夏薇力谷事業線，搶去不少風頭；徐榮與鸚鵡合照時慘被狂啄手臂，瘀了一撻，認真可憐。

 

林夏薇谷事業線現身，十分搶鏡。

 

徐榮被鸚鵡弄瘀手臂。

 

　　盛傳與阮浩棕蜜運的何沛珈，被追問戀情時多次迴避，她說︰「我因為拍劇識咗好多好朋友，唔單止阮浩棕，仲有周嘉洛同林夏薇，而阮浩棕係一個好勤力又畀心機嘅演員。」何沛珈自言入行三年，事業未有成績，所以先專注工作，感情事順其自然，又指公司沒有給她壓力。問到是否不想公開戀情？她說：「藝人都想觀眾留意自己工作，就算有拍拖，都想低調處理。（雙方有共識？）唔想被任何事影響到工作。（係咪地下情？）不如問番套劇啦！」

 

林夏薇性感上陣

 

　　同場的薇薇和周嘉洛自製的三條宣傳短片，目前已超過1,000萬點擊，他們透露日內將會推出第四條宣傳片，更是由嘉洛親自剪片。嘉洛說︰「我前一晚剪片剪到凌晨三、四點，條片好多內容都係跟住劇情發展，希望大家鍾意啦！」薇薇昨日即場獻唱劇集插曲《因為有你》，她表示歌曲令她有登台機會。問嘉洛是否想唱歌？他即擰頭謂︰「唔好喇，唔係好啱我，我唱rap有信心啲。」另外，薇薇與前日本國腳本田圭佑飯聚，並將合照放到社交平台，她解釋對方是老公朋友，更自爆推薦對方看《寵愛Pet Pet》︰「我叫佢記得要睇，唔好掛住踢波，佢話OK。」

轉載自: 晴報

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