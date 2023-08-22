姜濤賣萌變「早餐姜」、「High Tea姜」！呂爵安Edan炮轟詐騙網賣黃牛令爵屎被呃

【晴報專訊】ViuTV綜藝節目《MIRROR+》昨晚一集中，鏡仔分成兩隊對決，在遊戲「勇者之路」中，邱傲然（Tiger）因隊友多次答錯問題，要踏入有「未知物」的勇者箱挑戰極限，令他忍不住說︰「好慘呀！我嘅命運就喺呢班唔識玩呢個遊戲嘅人手上！」姜濤被問覺得現場觀眾想跟他吃早餐或下午茶時，他一臉迷茫下選擇下午茶，誰知大多數人想跟他吃早餐。為免Tiger受罰，姜濤即時表演「早餐姜」和「high tea姜」兩個版本，賣萌表情獲觀眾大讚可愛。

姜濤為保護隊友不惜扮可愛。

此外，即將舉行個人演唱會的呂爵安（Edan），前晚得悉有「爵屎（粉絲）」因買黃牛飛而誤墮騙局損失金錢，Edan在IG炮轟疑似詐騙網站，又點名疑似騙徒，要求對方解釋。一直關注事件的他嬲爆說︰「其實都唔係第一次見到有fans被人呃，究竟有無方法可以懲罰到呢啲人？」

本來開心出新歌的Edan，為爵屎受騙感憤怒。（IG圖片）