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22/08/2023

無錢萬萬不能

#美國經濟 #聯儲局
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　　在資本主義社會裏，錢雖非萬能，但無錢就萬萬不能。特別在美國，近78%的GDP都來自消費，無錢就無消費。無消費GDP就跌，還來甚麼的經濟「增長呢？」

 

(Shutterstock)

 

　　講以上的經濟ABC，不是侮辱各位的智慧，而是有的放矢。5月8日，三藩市聯儲局發表了份研究報告：

 

　　「The Rise and Fall of Pandemic Excess Savings」FRBSF Economic Letter 2023-11, (May 8)；研究員是Abdelrahman，Hanza, and Luiz E. Oliveira（圖一）。

 

 

　　他們的研究指出：

 

　　(1)疫情期間，拜登政府提出了大量的津貼、補貼，結果是人人都發了小財，美國人的銀行存款大幅上揚（圖二）。

 

 

　　有錢了，就有消費，這就支持了美國經濟在這數年間的不落以至增長。不少經濟分析者，一直以舊事看前事，以為疫情使公司結業，失業人多，就無收入，就會無消費，經濟不前，就會有經濟衰退。但他們看少了一點，就是前所未有的拜登派錢買繁榮這一步，所以到最近就有人質疑：「說好了的經濟衰退呢怎麼不來了？」不用心急，如無再派錢，今年年底前，經濟衰退應來了，而且可能不會是軟著陸。

 

美國人儲蓄快耗盡

 

　　(2)這筆小財，存在銀行的，自疫情後就急增至2.1萬億美元，這個增幅跟美債增幅，跟美儲聯局疫情時QE，而出來的資產表增幅是否相若？

 

　　(3)在疫情退去後，疫情津貼沒得派了，這個2.1萬億的「儲蓄」就慢慢被耗了。

 

　　(4)到2023年6月，總共耗了1.9萬億美元，剩下的「儲蓄」可以頂到今年第三季。

 

　　(5)三藩市聯儲局的「儲蓄」消耗預期，也有其他的分析者做過(如Briggs and Pierdomenico)，對花儲蓄的速度和量有出入。如果「儲蓄」耗盡，美國人的消費就要靠信用卡去借貸度日。自2021年中後就見到信用卡欠帳一直上升（圖三）。有借有還，不是壞事，壞就壞在最近的信用卡息率升逾22%（圖四），所以在今年6月的信用卡借額就只有減少（圖三）。不是美國信用卡用戶富有了，不用借，而是息高至不敢借。

 

 

 

　　假如三藩市聯儲局這個美國「儲蓄」將於第三季便耗盡，而信用卡息高使到卡戶又不敢亂碌卡的話，則我們將在第三季之後，見到零售數據回軟，美國消費者將進入收緊荷包與褲腰帶期。美國的消費經濟將回下，衰退是否會來，已不重要了，重衰退、軟著陸與消費疲軟，都是不同程度的「無錢萬萬不能」而已！

 

　　這個美國人「儲蓄」耗盡，還有個大雷可以扯爆，明天(23日)續。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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