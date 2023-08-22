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關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

22/08/2023

【得獎名單】【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

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【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！

 

現公布得獎名單 ：

(Facebook 顯示名稱)

Amy Ho

Ken Ho

Jason Tsang

Ho Yan Wong

Annie Lau

Sally Sze

dick wong

Tong Wai Leung

Cherry Cheung

Fung Tang

 

獎品：

 《翻生公關》新書乙本（價值$118，名額10個）

 《翻生公關》8折購書優惠券

 備註:

 -      10位得獎者將收到電郵通知領獎詳情。

 -      所有參加者將經whatsapp收到 《翻生公關》8折購書優惠券

 

活動條款及細則:

1.領取有效期由即日起至2023年8月31日。請於有效期內到指定地點換領、逾期作廢。

2.每封換領電郵只可換領一次，不得重複使用。

3.兌換獎品時需出示有效的換領電郵（紙本或出示手機電郵皆可），店員會請領獎人簽收確認。

4.獎品不可兌換現金或其他貨品，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

5. 如有任何爭議，經濟通有限公司以及天地圖書保留最終決定權。

 

 

 

經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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