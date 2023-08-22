【KK星期二】傳國家隊打擊做空，人幣回穩撐市？︱百度績前、小鵬績後部署︱中移動 VS 中聯通

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

上日人民銀行的LPR貸款市場報價利率（LPR）操作令市場失望，8月份5年期以上LPR竟維持在4.2厘不變，不過據報中國國有大行周一午後在離岸市場收緊人民幣流動性，使得做空人民幣的成本也隨之上升，而這會倒逼投機空頭離場，在岸人民幣重上7.19的近一個月新低，人民烯走強將有助港股回升？港股連跌七日累插逾千六點後，今早甫開升逾百點，暫時見最多升179點，報17802。惟上升動力欠奉，半日升幅收窄至不足30點，上午表現只是技術性反彈？在缺乏利好消息下，港股短期仍然是易跌難升？百度(09888)將會在收市後就會公布中期業績，預計中期Non-GAAP介乎多賺至少15%。雖然大行預期正面，但股價表現大相徑庭，放榜前股價仲要失守牛熊分界線，半日靠穩守住122元，預期股價仍有上望空間嗎？中聯通(00762)公布7月5G套餐用戶累計到達數約2.38億戶，按月淨增574.2萬戶，即係5G上客量已經超過中移動(00941)。數據反映中聯通前景比中移動好？

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