短線遊｜跟住名人北上搵食！深圳必食餐廳推介：何超蓮試老店大牌檔 / 港姐食手工炒料鍋底重慶老火鍋 / 林峯開店賣西班牙Fusion菜

個個到深圳一日遊、兩日遊，都想食盡當地的美食。但因為選擇真的太多，可能一時之間都不知道應該怎樣選，所以不如今次就試一試跟住名人一齊試不同的餐廳，當中有何超蓮食深圳人氣大排檔、港姐到重慶老火鍋打卡等等。大家記得抄下，下次去深圳都不同煩惱吃甚麼！

延伸閲讀：

深圳遊｜抵食放題2大推介！潮汕牛肉火鍋任食100分鐘低至$138、高質日式放題任食海膽鰲蝦煮鮑魚

全港必食片皮鴨推介 | 人氣店新店齊晒！片皮鴨關注組no.1／北京名店超鬆化蜂巢鴨皮／屋苑名廚秘店／期間限定半價食烤鴨

深圳美食│1. 小南記·深圳本地菜：最美千金何超蓮推介必食豉油皇大蝦

第一間要介紹的是賭王最美千金何超蓮所推介的小南記·深圳本地菜，她曾第一間要介紹的是賭王最美千何超蓮所推介的小南記·深圳本地菜，她曾在小紅書上拍片推介，更帶同朋友和丈夫竇驍一同前往這間老店。小南記·深圳本地菜是一間很多人推介的大排檔，而大家都是坐在街邊食，超有風味的，不過記得去之前就要注意天氣。而何超蓮當日特別提到超人氣的豉油皇大蝦，大隻又新鮮的大蝦肉質相當緊實，一咬下去嚐到濃郁的豉油味，而外殼酥脆，大家可以不用剝殼，這道菜式連何超蓮都大讚。

圖片來源：何超蓮小紅書

圖片來源：何超蓮小紅書

圖片來源：dianping@焦糖布丁

另外，這問店在小紅書上相當受歡迎，其他推介菜式有雞肉十分嫰滑的豆豉雞、酸甜開胃又炸得超酥脆的咕嚕肉、鮮味又大隻的炒聖子皇、送飯一流又入味的香芋燜蟹煲、口感爽脆的薑蔥炒脆肉鯇。但要留意，這間店真的是很有人氣，所以很多時都要排隊等位。

圖片來源：dianping@haochilanzuo

圖片來源：dianping@lina_nanana

圖片來源：小紅書截圖

小南記·深圳本地菜

營業時間：上午11時半至下午2時、下午5時半至凌晨1時半

地址：南山街道南新路1173號（南山）

下一頁：港姐大推！被網民稱為「深圳最值得打卡的湘菜餐廳」