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22/08/2023

Andriod用家注意！Google Play 43個惡意App暗藏廣告賺錢！耗電量大增、數據大減！逾250萬人下載！即睇你有無裝

#打工仔 #耗電 #惡意Apps #手機 #App #影音播放器 #應用程式 #手機病毒 #音樂下載 #廣告利潤 #電話 #電池
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Text: Kennis Wong

　　Android電話用家們，你的電話會否用一段時間，用電量就如「倒水」般，電量加快耗盡？除了電池老化，可能你已經中了手機病毒！美國防毒軟件McAfee早前公布了Google Play有43款Apps含惡意程式，這些程式不是入侵你的個人資料，而是虛耗你的手機電池，甚至數據！即睇自己有否下載這些Apps！

 

免費影音播放器、音樂下載、新聞Apps有份！藏病毒賺廣告利潤？

 

　　Android用家注意！美國防毒軟件McAfee最近發現Google Play上有43個惡意病毒Apps，很多都以影音播放器、音樂下載等方式吸引大家下載，總下載量甚至高達250萬次，當大家下載後更有維時數周的「潛伏期」，好讓這些Apps避開所有檢測！大家使用電話不同的Apps時，經常要以觀看廣告來獲得免費使用權限，但這些惡意特意設計在電話關閉時仍加載廣告，又有隱藏機制，令廣告隱藏起來，讓用戶不用受廣告干擾下賺取利潤。

 

　　以廣告賺取利潤好像對用家沒有太大影響，其實分分鐘是在損耗你的手機電池！這些在背後不停執行的廣告會佔用大量CPU資源，消耗數據之餘，還會令電話過熱，慢慢令電話的電池壽命就會愈來愈短！現時這些Apps已在Google Play下架，如果以前下載過以下的Apps，請盡快刪除，以免電話繼續受損！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

43個惡意Apps

 

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（圖片來源：McAfee）

 

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