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22/08/2023

職場管理學｜招募新人卻遇着只想返Part-time的應徵者！先拆解對方心態︰邊種人最危險、最不可取？

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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　筆者下半年積極參與團隊的拓展，身邊也有不少伙伴同行而上，最近就有一個老生常談的討論：「同事進來希望做Part-time，我應如何處理？」

 

　　相信有不少前輩都曾就此議題做出發言，筆者的總監亦有做過詳細分析，在此筆者希望可以拋磚引玉一下，望能幫到遇上這個問題的招募者。

 

　　首先我們這個行業不是「打工」、不是受薪僱員，嚴格來說我們是自僱的專業人士，即根本是沒有定薪定時上班的制度，從根本上來說，「Full Time」、「Part Time」的說法根本不成立。說這句話的人是以「工時」去定義，還是以他期望的「薪水」來定義呢？

 

　　打個比喻就會明白了，相信這世上只會有人自稱自己是「Full time mother」出去做「Part-time」工作，又或者自稱「Working Mom」，絕少有自稱「Part-time Mother」，因為這是身份認同的問題，有些身份是沒有下班的時間，試想想，難道我們做了保險代理或經紀，客人需要找我們作索償時，我們會跟他們說我們現在在做另一份「Part-time」不去幫忙嗎？正常人都不會吧？那何來「Part-time」一說？

 

　　同一時間，很多生意人都有多重身份，可能是餐廳老闆，又同時兼營酒吧，又或者大地產商們同時有地產生意及電訊生意，換過來問：「哪一份是他們的正職？」

 

　　說穿了，問這件事的準招募內心其實就是定位出了問題。他內心不敢全情投入這份事業，他想保留退路，萬一不成功也可以抽身而退，萬一不成功也不用看不起自己。這種做法是最危險也最不可取的。故此筆者當時是這樣回答同伴。

 

　　「除了定位問題，其實你也要問一問那位準招募，他是抱著一個甚麼樣的心情去嘗試加入這個行業？如果他在這行發展出半力能夠賺錢，那也一定巴不得早點全副心機投放到這兒，那就只是奢侈的煩惱我們不討論；若如他所言，他今天在此發展不如意，那證明了甚麼？證明了他並不適合？不會吧，因為他只是半力做，不是全力，永遠都可以跟別人說不成功，是不為，非不能也，既然不為，當初又何必考牌？想必同時又是受行業吸引，回報吸引，希望分一杯羹，一起大富大貴，那又為「阻自己發達？」其實很老實，抱著不認真的態度加入，就只會有不認真的結果，到最後你一生都只會留給自己和支持過你的人一個問號，你當年究竟是否適合做理財行業。與其這麼痛苦，倒不如一了百了，給自己一個時限，半年也好一年也好，自己闖一次，看看自己走得有多遠，不是更痛快嗎？」

 

　　很多人進這行業期望有甚麼自動引流系統，自動吸客系統，坐著等收錢，實際上卻忘記，這行亦是做生意，在香港哪有一個老闆會有「Part time 」這種心態呢？所以說問這句問題的人，本質除非是時間問題，否則就只是心態問題，你答應他不答應他都是絕路，一定要在入職前重新定位。

 

　　不知道你又會怎麼回應你的準招募這個問題呢？不妨留言分享一下。

 

 

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