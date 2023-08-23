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23/08/2023

港故宮下月加票價 有信心 解決財政問題 西九藝術季開鑼 致力開源節流

#​香港故宮 #西九主辦︰自由爵士音樂節 #西九董事局主席 #唐英年 #西九春FUN藝術節
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　　【晴報專訊】西九文化區近日傳出陷入財困，香港故宮文化博物館館長吳志華昨稱，有信心解決財政問題，但博物館需要「開源」，包括調整門票收費、推出更多文創產品及尋找機構贊助。

 

香港故宮將在下月調整標準門票收費，成人票價由50元升至60元。（資料圖片）

 

　　另外，西九2023/24年度表演藝術季昨開鑼，呈獻80多個節目、逾700場精采表演，包括10月3日起舉行的「西九主辦︰自由爵士音樂節」等。西九坦言，今年藝術季已致力開源節流，找贊助商支持。

 

　　西九董事局主席唐英年早前透露，西九管理局內部在過去數年一直大力緊縮開支，形容是「血流成河」。吳志華昨於北京受訪時稱，有信心解決財政問題，會樂觀往前看，又指博物館非短期項目，要「開源」保證財政可持續發展，包括推出更多文創產品及尋找贊助。

 

高質展覽可吸引付費參觀

 

　　香港故宮早前預告，將在下月調整標準門票收費，成人票價由50元升至60元。他稱，調整票價亦是為了解決財政問題，強調已考慮觀眾可承受水平，內地不少專題展覽門票達100元以上。他指，高質量文化展覽本身就能吸引觀眾付費參觀，例如早前舉行的「百樣玲瓏—卡地亞與女性」展覽，錄得22萬觀眾購票入場，日後會定期檢討票價，並撥出1成門票予低收入家庭。

 

自由爵士音樂節 10月舉行

 

　　另外，西九文化區2023/24年度表演藝術季昨起至明年6月舉行，呈獻80多個節目，逾700場精采表演，涵蓋戲曲、音樂、劇場、舞蹈等。

 

　　其中堪稱最大型和最國際化的「自由爵士音樂節」，將於10月3至8日及26日舉行，來自11個國家及地區、逾500位爵士好手，將上演逾百場爵士樂滙演。

 

　　音樂節亦設工作坊、美食攤檔等，詳情今日公布；而首屆「西九春FUN藝術節」則在明年春季舉辦。

 

譚兆民

 

　　西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，今年藝術季已經開源節流，且亦有意增加節目贊助量，和加大收費區範圍。

 

轉載自: 晴報

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