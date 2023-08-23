港姐決賽前夕遭舊愛爆黑歷史直指整容、出軌！潘明璇自嘲「Pizza面」 堅稱無整容

【晴報專訊】《2023香港小姐競選決賽》將於周日（27日）舉行，9號潘明璇突遭前男友公開舊照，直指她曾整容及出軌。潘明璇昨日強調絕對無整容，更自言被網民取笑有pizza面，「如果我真係整，點解唔整靚啲？」

潘明璇自言從未跟前度拍過私密照，亦不擔心對方再爆料。

16位候選港姐昨日會晤大會評判及最上鏡小姐評判，對於前男友爆料，潘明璇坦言︰「佢（前度）上月先send email畀我，話『你要加油，表現好好，我支持你』，好震驚佢點解喺決賽前四日搞呢件事。」她表示跟前男友拍拖一年多，因性格不合主動提出分手，但前度不時要求復合。她強調無整容︰「因為我細個好肥，好鍾意食嘢，啲人話我細個同依家唔同樣，其實減肥、美容、化粧同髮型，真係會令女性個樣唔一樣。」

郭珮文驚社恐發作

提到被爆出疑似手術後照片，潘明璇澄清︰「呢張相係我同朋友去踩單車發生意外，當時我send咗呢張受傷相畀佢（前度）睇。（意外留疤？）依家（鼻樑）有個駝峰。」她更說︰「網民成日話我pizza面，如果我真係整，點解唔整靚啲？」她指媽媽已將事件交由新加坡律師處理，她亦否認出軌指控，「呢樣更加唔係真，我希望佢（前度）心理健康啲，分手係因為性格不合，佢唔接受都無辦法。」至於大熱門16號郭珮文坦言擔心臨場失準︰「我依家日日催眠自己，叫自己唔好驚，怕到時（決賽）驚到講唔到嘢。」自認有社恐的她，希望藉參選克服心理關口，但依然怕醜。





潘明璇澄清照片中的傷勢是單車意外造成，絕非手術後拍攝。(網上圖片)

郭珮文最擔心決賽時發台瘟。

決賽首推「AI司儀」陳婉嫣，是綜合過去50屆港姐冠軍所誕生。