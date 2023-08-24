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24/08/2023

盧瀚霆新戲《釀魂》為投入角色抑鬱兩個月！Anson Lo：有新領悟學懂釋懷

#Anson Lo #盧瀚霆 #假冒女團 #釀魂 #姜大衞 #John哥 #陳紫萱 #MIRROR
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　　【晴報專訊】由盧瀚霆（Anson Lo）、姜大衞（John哥）、陳紫萱主演的電影《釀魂》，將於明日上映。擔正男主角的Anson Lo今次飾演一個陰沉角色，他大爆為了「連戲」，竟刻意把自己處於抑鬱狀態，幸而從中有所得着，學會將不快事釋懷。

 

Anson Lo繼《假冒女團》後，第二套主演的電影《釀魂》明日上映。

 

　　盧瀚霆在戲中飾演的張子傑因間接害死女友，因而活在愧疚之下，更陷入抑鬱和酗酒。Anson Lo刻意不抽離角色，令自己長期處於陰沉狀態之中，「想令部戲拍得順利啲，所以每日收工都唔會令自己relax番，我同自己講，抑鬱兩個月再抽離都OK吖，好成功嘅，拍完我就開心番，因為有幾日假期，同屋企人食飯做番自己，而且要籌備下一個工作，好快唔記得咗。」

 

獲姜大衞大讚好戲

 

　　提到電影講述自己的心魔，Anson Lo也有所得着，「張子傑最後都反省咗、釋懷咗，同時都令到我覺得，唔開心嘅嘢都過咗去，就唔好再去諗，因為最易觸動我情緒嘅係工作表現唔好，好似拍《社內相親》時，我好忟自己拍得唔好，但身邊嘅人就話唔係咁差，只係我睇到好大件事，咁呢個係我嘅性格。」他指早前舉行個人演唱會，當時的壓力超級大，幸好最終順利完成，他自言如同放下心頭大石，問到會否計劃到外地開騷？Anson Lo坦言很想跟海外的神徒（Anson Lo粉絲）見面，一切有待公司安排。

 

Anson Lo和陳紫萱均表示初次見前輩姜大衞時，都感到無比壓力。

 

　　至於姜大衞今次與新一代演員合作，他笑謂本身不認識Anson Lo，只知道他靚仔、高大、好戲。John哥說︰「呢行新人好多，但無機會上位，呢幾年，佢哋（MIRROR）算係另類，成功上到位，係電影界嘅好事，因為電影界喺呢十幾廿年無乜新一輩，我哋呢個行業好需要後生演員。」John哥又指見到Anson Lo身兼電影及其他工作，「佢嚟到開工係好攰，但一埋位就OK。」Anson Lo聞言即說︰「好高評價！拍之前，我哋開會，John哥畀咗好多意見，無論動作戲、情感戲都帶住我哋。」而陳紫萱在片中飾演John哥的女兒，她大讚前輩具親和力，所以拍攝時不會感到壓力。

轉載自: 晴報

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