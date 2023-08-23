昨(22日)文報道了三藩市聯儲局研究，指美儲蓄戶於今年第三季將儲蓄耗盡，那時美國的消費式經濟就會出問題了。

儲蓄用盡，即是儲蓄戶自銀行提錢出來，銀行的存款就減少了，圖一說明此點。

儲蓄戶把錢自銀行提出來，除了去支付生活外，亦可能將錢拿去投資於市場基金（圖一綠色線），當然投資於貨幣市場基金的錢亦可能是自股市或債市撤出來的。

資金流向貨幣市場基金不是問題，但如資金是自銀行體系流走，就有問題。銀行存戶資金少了，一就是不能作過多的貸款，即是銀行會少做了生意，盈利前景會被打住。更重要的是，如果錢已被貸出，但存戶又抽走了流動資金，一唔好彩，易生擠提。銀行要添補本身的流動資金就只好向美聯儲局的BTFP(Bank Term Funding Program)拆入資金，這個BTFP是在矽谷銀行出事後，美聯儲局為應付一眾銀行可能的資金緊絀，以免演化成擠提。於8月中，這個BTFP已達至1072億美元，是自BTFP創立以來的新高（圖二）。這個BTFP借期是一年，到明年3月起，就會陸續到期，到時，貸款的銀行還要不要再貸款？九成要，除非銀行可以發新股、發債或存戶再度存錢進來以補增銀行的流動資金。

美國人有三大還債壓力

今時一般美住戶要面臨三大還債壓力，一是房按揭，另外是學生貸款和車貸（圖三）。這些貸款，除學生貸款外，又如果是浮息貸款都面臨個息口上升壓力（圖四）。當信用卡利息上升至22%時，將會制約美國消費者的消費，這對美國經濟前景蒙上陰影。

其中要償還學生貸款一項，會每月削減戶口消費共158億美元（圖五），約有40萬美國人借有學生貸款，有些是要早至今年8月29日便要償還。而總共的學生貸款額高達1.4兆美元，以10年還款並以利率為5.8%計，有分析計出，每欠款者每月要還390美元（圖六）。

圖七有個奇怪現象，年紀愈大的人每月要還的錢較多，愈年輕的需要還的錢是較少。這是因為年紀較輕借錢時期便短，負債亦較少了；年紀愈大的，因為長期畢業怕失業，又再入校讀書，讀完這科讀那科，做了個職業學生，累積下來的學生債亦多了，故還款額不能不多。

不同年齡的學生債還款者，所還款項佔其每月收入是有不同，最少的是佔其收入的5%，最重的是佔其收入的32%，一般的還款額是佔其收入的8%至10%。收入有一成要還學生債，尚未計入車貸或房貸時，餘下尚有幾多錢可消費，又尚有幾多錢可存銀行？於是：

1. 消費會減對GDP有何影響？

2. 銀行存款會減，會否帶來銀行流動資金不足，而帶來擠提？

這都是杞人憂天？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)