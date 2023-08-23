認知障礙 | 研究發現近半逾55歲人士有中度認知障礙風險！學歷高、有工返患病率較低？

隨著人口老化，認知障礙症患者亦趨增。都會大學與路德會進行研究，收集逾千名55歲或以上人士的數據進行分析，發現近半參與者有中度認知障礙症風險，四分一更屬高風險；而擁有較高教育程度、有良好生活習慣或有工作者，患上認知障礙症的風險較低。研究團隊建議政府進行普查，及早識別高風險人士。有營養學家指，「麥得飲食」提倡多吃深綠色蔬菜及雜莓等天然食品，有助降低認知障礙症風險。

都大人文社會科學院社會科學系講師曾曉苓稱，團隊於2021年展開研究，在兩年半間向全港1,102名、55歲或以上人士進行調查，透過全自動視網膜影像分析（ARIA），即俗稱「眼底相」，經人工智能分析參與者眼底血管狀況，評估他們患上認知障礙症的風險。

高教育程度者 較關注健康

結果發現，49.7%參與者有中度認知障礙症風險，低度及高度風險分別佔25.8%及24.5%。以ARIA分數衡量，較高年齡與較高的認知障礙症風險有顯著關聯性；而擁有較高教育程度和較多積極健康行為，如運動習慣、進食蔬果等，則與較低的認知障礙症風險有顯著關聯性。同時，與從事兼職工作和全職工作人士相比，沒有工作或退休人士的認知障礙症風險亦較高。

都大人文社會科學院院長鄺志良推測，擁有較高教育程度的人士對認知障礙症有更多認識，更易意識到自身狀況，平日亦更關注健康，故他們患上認知障礙症風險較低。鄺強調，活躍老化（Active Ageing）可減慢老化程度，無論心境或體能均需保持活躍，鼓勵退休人士可到社區中心參與義工服務等活動。

鄧國禧（右一）指社會應加強認知障礙症教育

路德會社會服務處服務總監鄧國禧認為，社會應加強認知障礙症教育，例如針對照顧者及年輕人，定期在地區康健中心舉辦講座，助大眾及早察覺家人有否異樣。鄧續指，是次研究只是小試牛刀，為逾千名長者進行風險評估，建議政府進行全港普查，盡早識別高風險患者，提供適切的干預措施。

飲食對健康尤其重要。註冊營養學家（公共衞生）周陞瑋指，有研究顯示，「麥得飲食」有助降低認知障礙症風險；即使只是中度遵守，亦可有效降低相關風險。

「麥得飲食」鼓勵多吃深綠色蔬菜、雜莓類水果及全穀類食物，少吃快餐、煎炸或加工食品；至於紅葡萄酒，因每人用藥情況不同，宜先與專業人士商討。