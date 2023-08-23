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23/08/2023

銀債不夠分 買二手iBond湊夠

#退休 #理財
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　各位老友記，上期我在本欄的標題是《不期望銀債分多過20萬》，因為我的估算是每人18萬左右。但結果，每人竟然可以分到22萬，少部分更可分多1萬，即總數23萬（去年大部分是20萬，少部分21萬）。

 

　　我之所以估算今年會分得比去年少，因為今年的認購人數創了新高，總共有32.3萬人認購，而認購額也創了717億新高。但我之所以跌眼鏡，主要是總認購額不是增加太多（去年是624億），但發行額就增加了100億，由去年的450億，增至今年的550億。因此，今年可以分多兩萬。

 

　　但正如我不斷重申，即使今年可分22-23萬，仍然是太少。我的目標是每人每年至少分到50萬才足夠。然後，年期可以增加至5年，那就差不多了。有關的論述，我在之前的文章中已經寫過，今次不贅了。

 

　　我今次反而想提一下各位老友記，如果你認為銀債仍然分得太少，手上仍有餘錢，除了造定期之外，其實也可以在二手市場掃入iBond（中文全名是通脹掛勾債券），又或者去年發行的零售綠債（全名綠色債券）。

 

　　首先，大家要知道，銀債不設二手市場的，要套現就只有售回予政府，但想買「二手貨」就沒有途徑。相反，iBond和綠債是有二手市場的，而且都是在港交所掛牌，等於買股票一樣，其實十分方便。

 

　　現時在港交所掛牌買賣的iBond有兩隻，一隻是2021年發行的，因為是3年期，所以2024年6月便到期，編號4246。這隻iBond昨日收報97.3；另一隻是2020年發行的，也因為是3年期，所以今年11月便到期，編號4239，昨日收報99.3。

 

　　有人可能會問，這個97.3或99.3的報價怎樣理解。這其實是一個百分比，不是金額。iBond每手1萬元（面值），如果是97.3的報價，就等於投資者只須以9,730元，便買到價值1萬元的債券！

 

　　大家可以想像，如果到期時政府不違約，可以全數歸還本金，那麼，投資者就已經賺了當中的價差，等於股票一樣。這還不止，因為4246還有兩次派息（保證息率兩厘），我計算了一下，以97.3買入，到期回報（Yield To Maturity）仍有4.85厘左右，絕對不比銀債差呢（要注意，如果新投資者持有不足半年就收息，雖然他可以收足半年利息，但交收時是要先支付上手投資者應得的利息，假設成交時剛好距離上次派息3個月的話，那就要退回一半的利息予上手投資者）！

 

　　另一隻iBond 4239， 由於還有3個月就到期，也只餘一次派息（半年派息一次），因此，現時的報價99.3已經十分接近債券的價值，即是沒有太大的價差，而總回報也不算吸引。

 

　　至於綠債(04252)則不同，它是去年5月發行的，年期同樣是3年，即是要到2025年5月才到期，到目前為止只派了兩次利息，還有4次派息。而且，保證息率是2.5厘！以昨日的收市價96.15計，到期回報也有約4.5厘！

 

　　這兩隻二手債絕對是大家在銀債之餘的選擇，唯一要注意的是，這兩隻債券的交投不算活躍，不像大藍籌一樣，一落盤就可以全數買到呢！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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