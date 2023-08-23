【美股星期三】美國銀行再被降評級 大行仍可力保不失？｜Nvidia業績前瞻｜拆解零售股業績

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

評級機構標準普爾下調部分美國地區域性銀行的評級，拖累銀行股下挫，連帶道指兩連跌。面對行業近期連番遭降評級，更有評級機構揚言或有機會要一併降大型銀行信用評級，對行業及整體市場的負天面影響有多大？早前已全數通過政府壓力測試的大型銀行，以現有條件又能避過被降評風險嗎？市場對於美國息口走向看法再見變數，以美國現時有通脹水平，仍需以加息應對高通脹嗎？料美匯指數(DXY)短線維持於現水平爭持？人工智能標桿企業英偉達(NVDA)將於今日（23日）公布業績，市場預期股份續佳，惟股價績前大幅波動，隔晚破頂後轉跌，收跌逾2%。如何解讀市場預期及股價間的分歧？隔晚市況或反映投資未信心不足？人工智能（AI）發展急速，引發新一波泡沫的風險有多大？另外，James亦會分柝美國百貨公司Macy's(M)業績，了解美國市民消費習俗如何影響Macy's業績！

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