戴維營驚現拜登推背圖

金磚峰會召開前的那周，美國馬里蘭州戴維營上演了一幕拜登「推背圖」：當時美日韓三國首腦在峰會結束後，共同參加露天聯合記者會。當他們發言完畢轉身離去，記者們仍追拍著三人的背影。

拜登的右手推著岸田（美聯社）

此時，左邊的韓國總統尹錫悅昂首闊步，單從背影都看得出他的義無反顧，全然用不著拜登這位老人家費心關顧；可右邊日本首相岸田文雄的背影卻盡顯疲態，只見他走路時頭耷耷腰彎曲，全然無精打彩的樣子。說時遲，那時快，居中的拜登總統伸出右手，一把推到了岸田的背上。

拜登的身體語言

岸田首相的心力交瘁不難理解，他這次來非但沒有得到美韓領導人就核污水排海的正式背書，而在其專機飛越太平洋赴會之時，中俄十一艘軍艦又首次以聯合艦隊的形式，從太平洋穿越琉球與宮古島之間北上，往東海舉行聯合演習。岸田能不心事重重嗎？

拜登這隻老邁的手在拯救夏威夷火災時顯得軟弱無力，但推到岸田的背上，卻竟展現出一股蒼勁的力道。在鼓勵細佬大膽往前走的同時，何嚐又不是按壓住這副隨時可能蛻變的軀殼？

尹錫悅雖然昂首闊步，不用拜登推也照舊大膽的往前走，不知他當時是否留意到，拜登這隻伸向岸田後背的慈父般的手？尹錫悅雖然走得昂揚，但究其本質，他其實是自顧自走在一邊。

於是，拜登的身體語言也就給美日韓關係帶來一個引人入勝的看點：下一回，他的手會不會改為推向左邊，屆時尹錫悅的步姿會如何？又或者，拜登將來會不會左右手都需要推一把？而這又會說明甚麼？

尹錫悅吃了誠實豆沙包

記者會上岸田一臉疲態，與尹錫悅對比鮮明（美聯社）

拜登年事已高，藏不住他的身體語言，他的手會推向誰的背脊且看下回分解。回到東京，岸田在拜登推背的餘溫之下，趁著周二（22日）即金磚峰會在南非召開這天，正式宣布了福島核污水的排海。

而尹錫悅領了令牌回到首爾，周一（21日）即坐鎮龍山總統府，啟動威懾朝鮮的美韓「乙支自由護盾」大型聯合軍演，並同場介紹戴維營峰會成果。作為世界中樞國的總統，他拋出了以下一席話：

「韓美日三國合作機制將與美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）、四方安全對話（QUAD）等一同發揮維護地區內外和平與繁榮的作用，三方將繼續謀求將合作機制發展壯大。」

有了尹錫悅這番猶如吃了誠實豆沙包的雄心壯語，再用「打造小北約」來形容美日韓所圖，確實不準確。因為中國正面對的這張火網，比「大北約」有過之而無不及。

所以戴維營推背圖預示的未來，但凡美日韓、美英澳、美日印澳，美日澳菲，形形色色、重重疊疊，或先發制人，核潛艇威懾，或遠海封鎖，產業鏈絞殺，請問有哪一部分是中國只要請客吃飯就能化險為夷？

不打呔的新加坡外長

岸田在金磚峰會召開之際宣布核污水排海（美聯社）

戴維營開會之前，南海局勢驟降，仁愛礁再起爭端。中國外長王毅緊急前往東南亞新加坡、馬來西亞、柬埔寨三國訪問。在新加坡，他顯然希望東道主能夠就落實《南海行為準則》等問題表態。獅城外長維文卻不僅安排在植物園接待來賓，而且還沒有打呔。

以新加坡的外交手法慎密，且如維文般的經驗老道，他難道會缺了一個接見來賓的官式場合，而且還忘了打呔？因此，無論是選擇在旅遊景點接客，還是「老友鬼鬼」般不打呔，無一不是暗示來賓，大家遊遊花園，開心吃個飯就好。

王毅一個急轉彎，當即也脫下了呔，畢竟朋友之間講話也就不必那麼拘於小節。於是在隨後與李顯龍總理會面時，他拋出了下面這段話：「美國出於維持單極霸權需要，不願看到中國等新興國家發展振興……美國已成為當今世界最大的不穩定因素。」

獅城的外交手法固然慎密，北京亦然，中國外長曾幾何時會在雙邊會晤中點名指斥第三國？所以，王毅的言論既是對新加坡表達理解，因為現在所有與中國交往的國家，都在不同程度受到外來壓力；但這當著東道主的發言也是一種自我提醒，即各國終究只會觀望中美的實力對決，來做出最有利自身的選擇。

中國防長的鐵桿兄弟

金正恩在美韓軍演之際視察人民軍海軍部隊（美聯社）

獅城植物園的請客吃飯在東道主與來賓不拘小節的非正式氣氛中結束，中國不僅在仁愛礁展開了圍點打援，而西沙中建島也在拜登訪問越南之前，突然冒出了中國新建的機場。

更早前在東北亞，中俄代表團一同登上平壤的主席台，與金正恩委員長同台閱兵，正面居左的是一副軍裝的俄國防部長紹伊古，居右的是中國人大常委會副委員長李鴻忠。中俄代表一文一武，金正恩帶紹伊古參觀兵工廠，中方代表團卻缺席，有意無意保持了距離。

可就在戴維營峰會召開前數天，中國防長李尚福突然出訪俄羅斯和白羅斯。此時白羅斯與北約劍拔弩張，李尚福公開表示中白是鐵桿兄弟，還討論了雙邊貿易的重要性。中國防長何時曾在歐洲這麼高調？而且還談起貿易問題來？這說明：

一、中俄背靠背的戰略戰術進一步清晰，即俄羅斯與北約直接衝突的可能性上升之時，中方確保東北亞穩定，並與俄羅斯一同為朝鮮提供實質性安全保障。

二、基於日、韓已決定跟從美國全面絞殺中國，中方將冷眼旁觀朝俄在半島對美日韓的軍事反制，畢竟朝俄向來關係密切，事不關己半句多，除非局勢向不利於中國的方向發展。

三、基於《南海行為準則》在客觀上已經受到美國及部分域內國家的合力阻撓，中國在有關問題上將放下包袱，對等反制。

四、如果北約染指亞洲，中國將把白羅斯視為自己在西線的安全前沿，既然開口說出了鐵桿兄弟，那麼白羅斯的安全，將來就是中國的安全。

五、中國防長罕有涉足貿易，說明軍事力量支持中國經濟安全的重要性正在上升。面對戴維營打造的龐大軍事、經濟封鎖網，北京恐怕並不樂見高消費、高浪費打造的經濟增長，因為它瞬間可能變成滯脹。

就此角度而言，在全球通脹水平高企之際，港人近期北上深圳享受價廉物美的服務，是內地近年致力維持低通脹，確保民生消費穩定的一個意外效果。為做到這一點，其實需要全國上下很複雜的綜合政策操作。在區域以至全球局勢皆日趨緊張的當前，比之開放夜市更重要的工作，是香港與深圳等地如何建立大灣區民生基礎物資聯動機制。