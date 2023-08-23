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23/08/2023

京都Café | 一杯難求京都爆紅冰磚咖啡！每日限量10份！震撼冰磚打卡一流，加雲呢嗱雪糕變Cold Brew Coffee Floats

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Photo: 由作者提供

　　過去幾個星期，我都在日本旅遊兼工作，遍及四國和關西等地，總共覆蓋六個縣區，所以呢，我一直被第6號颱風「卡努」及第7號颱風「蘭恩」前後夾攻……

 

　　在四國遊走時，我都叫做一切順利，雖然間中下大雨，但行程持續比第6號颱風「卡努」走快一日半日，總括來說是大步檻過。不過去到關西，走真的閃避不及，尤其是最後幾天抵達京都，第7號颱風「蘭恩」正式殺到來，既然都身在充滿禪意的城市，就欣然接受命運的安排吧。

 

　　然後我發現，命運真的待我不薄 —— 正因為「蘭恩」吹襲，才令我得到一個小成就解鎖！

 

　　京都凱悅酒店（Hyatt Regency Kyoto）大堂咖啡座「Cafe 33」，於夏季推出冰磚咖啡套裝，供應至9月30日為止，每日只限供應10份，網上預約早已爆滿，是名副其實的一杯難求。幸好颱風一吹，有些客人未能到場，出現了好幾個cancellation，令我可以執死雞奪得一份。

 

Cafe 33是京都凱悅酒店的咖啡室，颱風期間住客難以外出，都留在Cafe 33度過下午。

冰磚咖啡套裝每份2,000日元，若再搭配甜品就2,800日元，對現今兌換率來說，香港人不會覺得昂貴。

 

　　我的冰磚咖啡來臨之前，在Cafe 33看到身邊有些客人都在享用，當咖啡端上來，客人無不流露驚喜的表情，然後無不例外地拍攝、自拍或直播，花了不少時間讓「手機先吃」才論到自己享用，可見「打卡度」真是現今餐飲展發難以避免的方向。

 

咖啡座內有些客人在享用冰磚咖啡，他們都是在網上預約已久。

無論任何國籍的客人，都努力拍攝、自拍或直播冰磚咖啡，可見這出品打破了國籍界限，人人都很喜歡。

 

　　我的一份冰磚咖啡終於出場啦！

 

　　以京都小川珈琲豆製成的Cold Brew冷萃咖啡，倒入以京都地下水製成、由職人手工雕鑿的方形冰磚頂部冰洞裏，可配上糖漿、奶精、雲呢拿雪糕等適隨尊便……所以呢，這款咖啡是沒有熱咖啡選擇的，大家在點選時懶係聰明話「我想飲熱嘅」，否則一定貽笑大方，跟當年某國各人到壽司店要食全熟壽司一樣的好笑。

 

始終都是難得一次享用冰磚咖啡，必定要跟咖啡合照啦。

咖啡分量頗大，足足有兩杯，要至少分兩次倒進冰磚內享用。

由於咖啡分量十足，所以有多次機會好好拍攝倒進冰磚的動作。

 

下一頁：繼續睇冰磚啡細節位、製作及甜品芝士餅

 

 

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