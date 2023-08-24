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24/08/2023

上半年716虐兒案 性侵佔半增3成 多涉網上遇「狼」 受害者最細9歲

#虐兒問題 #強制舉報虐待兒童條例草案
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　　【晴報專訊】近年虐兒問題備受關注，政府早前將《強制舉報虐待兒童條例草案》提交立法會，冀助及早發現並盡早介入虐兒個案。警方公布今年上半年共錄得716宗虐兒案，較去年增近3成，當中涉及身體傷害和性侵犯個案分別佔359宗和357宗，按年增25.5%和33.2%。警方特別提到，不少性侵個案均涉及網上交友，有9歲女童被家人發現與網友發展不良關係，更發送自己裸照予對方，甚至曾涉非法性交，呼籲家長、老師和社工等多留意兒童行為，包括其網上活動。

 

 

　　警方刑事支援科高級警司江永祥指，今年上半年的侵害兒童性罪行（性侵犯）個案較去年同期增33.2%，當中非禮案佔246宗，佔近7成，整體有271宗性罪行由同學、情侶、家人及親戚等熟人所為，且不少性侵案與網上活動有關。他直言，疫情期間，青少年更多依賴網絡結識新朋友，或令立心不良者有機可乘。

 

被要求分享祼照 相約外出再侵犯

 

　　他指，施虐者會在社交平台、交友程式或網上遊戲結識受害人，並在話題上投其所好，以建立友好甚至情侶關係，之後打開與性有關的話題，包括要求兒童分享祼照，更相約外出並進行侵犯，甚至在過程拍攝以進行勒索；他舉例，一名13歲男童網上結識一名20多歲男子並發展成情侶關係，期間曾分享自己多張裸體照和影片，之後更被騙到該男子住所並遭性侵，男童家人發現2人對話紀錄後才揭發案件。

 

　　今年上半年警方共錄得22宗兒童色情物品案，亦涉及兒童網上活動，江提到，一名僅9歲女童被家人發現與網友發展不良關係，曾發送自己祼照予對方，甚至曾涉及非法性交。他引述曾接觸性侵犯受害人的臨床心理學家稱，受害人往往以為只有收到私密影像的網友才會看到，沒想過有外洩風險，又或在關係轉差時被勒索威脅。

 

　　江強調，家長應要了解子女的交友狀況、包括其網上活動，並提醒如對方觸及性話題或提出分享私密照時，就應告知身邊可信任的人，如曾有一名12歲女童被一名18歲男子要脅外出見面，否則到學校「找麻煩」，女童友人獲悉後建議事主報警，最終成功將該男子拘捕。

 

警將增人手 處理虐兒案件

 

　　另今年上半年涉及身體傷害的359宗案件當中，有268宗的犯案者為家庭成員，佔整體約74.7%；有294宗涉及體罰、疏忽照顧、獨留兒童在家等。江永祥認為，涉及此類案件的父母未必是有心傷害子女，只是用錯方式管教、又或控制不到情緒而遷怒於子女，故家長應留意自己身心狀況，需要時尋求協助。

 

警方冀藉「童行‧同心」保護兒童計劃的連串活動，提升親子溝通和灌輸保護兒童資訊，及早預防虐兒案。

 

　　對虐兒案增加，他估計，除因疫後復常令兒童有更多機會接觸他人，亦因公眾相關意識加強而多了舉報。警方期望今年底前於各總區的虐兒案件調查組，加插1名警長及3名警員，並將去年7月成立的「易受傷害證人支援隊」人手由現時逾200人擴至最少230人。警方亦冀藉第3屆「童行‧同心」保護兒童計劃的連串活動如虛擬跑、元宇宙展覽和便服日等，提升親子溝通和灌輸保護兒童資訊，及早預防虐兒案發生。

 

 

轉載自: 晴報

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