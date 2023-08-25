何沛珈感激《寵愛Pet Pet》角色助走出喪失摯親傷痛！憶亡母鼓勵努力追夢

【晴報專訊】2020年參選港姐入行的何沛珈，在劇集《寵愛Pet Pet》中有不少發揮機會。劇中飾演護士的她，鏡頭前開朗又傻氣，鏡頭後其實還未走出喪母陰霾。沛珈感激開劇時得到演員們的愛錫和照顧，感受到大家庭般的溫暖，以減輕喪母之痛。沛珈向支持她追夢的媽媽，承諾會繼續努力在舞台上發光發亮。

最近被爆與阮浩棕蜜運，沛珈低調默認戀情，大讚男方好勤力。

何沛珈在《寵愛Pet Pet》的角色像傻大姐，十分討人喜歡，她自爆︰「其實我好驚動物，但監製問到，我梗係話唔驚！拍完劇之後，依家好好多，起碼夠勇氣去摸佢哋。」仍然是演戲新丁，她直認有很大進步空間，「其實有一場戲令我好內疚，劇情講我好為食，叫到滿枱都係嘢食，點知正式拍攝嗰陣，我一邊講對白一邊噴飯，當刻我道歉叫停咗…點知之後，導演線發展，「加入《東張西望》兩年，觀眾未必知道有我呢個主持，反而喺街有途人認出會叫我《愛‧回家之開心速遞》個角色Luna。」

沛珈十分害怕接觸動物，硬著頭皮拍攝《寵愛Pet Pet》。（IG圖片）

沛珈開心加入《愛‧回家》令她成功入屋。（IG圖片）

主持演戲雙線發展

沛珈加入娛樂圈不久，便經歷失去摯親之痛，她坦言有段時間沉溺在傷痛之中，「媽媽離世，我失落咗一段長時間，感激監製陳耀全畀我《寵愛Pet Pet》謝嘉嘉呢個角色，演呢個人物令我開朗咗唔少，拍劇令我度過咗最辛苦嘅階段。仲記得《香港小姐再競選》之後，我攞住獎品去媽媽靈位前，同佢講『終於完成你一個心願，你唔使擔心，因為太多人愛錫你個女』！」她相信時間會治癒傷痛，並鼓勵大家抖擻精神，面對生活變化，「我媽媽係個努力上進而且好有事業心嘅女性，見證佢嘅努力，我以佢為榜樣，希望自己都一樣可以做到！」

母親生前鼓勵沛珈放棄護士一職去參選港姐。（資料圖片）

曾被網民批評有懶音，沛珈立即跟老師學發音，去年10月參加《香港小姐再競選》，在問答環節獲得評判一致好評，最終奪得冠軍寶座。（IG圖片）