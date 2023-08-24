憑三線策略突圍！自立門戶不足3年承接多個大型項目！年輕建築師：在隙縫中找機會！

對於建築設計師而言，在香港這個彈丸之地，要築夢一點也不容易，尤其是選擇自立門戶的年輕建築師，能主理大型建築規劃的機會不多，必須懂得在隙縫中尋找機會，方可生存。

建築師黃鋈暉（左）及黃達禮（右）選擇放棄在國際建築公司工作的機會，自立門戶創辦ARTA Architects凝態建築設計公司。（曾曉汶攝）

兩位本地建築師黃鋈暉（Arnold）及黃達禮（Tat），就憑著大膽嘗試、勢要突破界限的心態，並定下周詳的長中短三線發展策略，成功讓自家建築設計公司成立不到3年便打響名堂，不但承接了香港多個大型社區建築項目，更在多項本地和國際建築設計賽事奪取佳績。

香港土地限制問題愈見嚴峻，本港年輕建築師想要在有限的空間裏，把自家設計發揚光大，絕非易事。

見縫插針 亦需訂周詳藍圖

本地建築師Arnold和Tat接受本報專訪時均慨歎，在本地建築設計行業發展很有挑戰性。「大部分香港大型建築項目，都交由外國或本地大型建築公司負責，較少直接交由本地年輕建築師操刀。」

話雖如此，Arnold和Tat依然選擇放棄在國際建築事務所Aedas工作的機會，自立門戶，兩人笑說：「可算是明知山有虎，偏向虎山行。」

他們解釋，雖然在大型建築公司工作能夠接觸大型項目，但畢竟大部分都是滿足客戶和公司要求，個人創意發展空間不大。因此萌生創立自家公司的想法，希望能有更多的空間和自主權去發揮創意。

兩人2021年中聯手成立ARTA Architects凝態建築設計公司，「由零開始」重新出發。作為初露鋒芒的小型企業，發展空間相當有限，但在短短一年多的時間，該企的業務發展已勢如破竹，首半年內承接了8個項目，2022年則完成15個；同時，更獲得多項本地和國際建築設計比賽的大獎，如香港城市設計學會城市設計大獎、A&D 40 Under 40 Awards等。

業務發展能夠火速向前，Arnold認為最重要是懂得見縫插針，同時也要制定周詳的發展藍圖。舉例，該企目前以長中短三線發展，「長線就會爭取本地的大型建築項目，中線就主要為中小型建築項目，短線就是利用成立初期參與設計創業培育計劃（DIP）時獲得的資助，來參加不同的公開比賽，從而提升知名度及信譽。」

他們深信，不同時長的項目互補，不論項目大小，有合適的就嘗試爭取去做，為求讓公司穩定發展。

Tat補充，要在激烈市場競爭中突圍，也應不斷嘗試突破常規，大膽試探界線。兩人以早前為炮台山東岸公園防波堤所設計的「流動維港」天幕項目為例，Tat憶述，原本該比賽是要求參賽者將中環及灣仔繞道的東面排風口，即蛋形地標，變成聖誕樹；但當時他們認為，如果只把燈泡圍著排風口，實在太無趣。

「流動維港」 膠樽蓋編織天幕

「流動維港」漂浮於東岸公園的防波堤之上，連接海邊的蛋形地標，裝置的彩色波浪光影效果由逾3萬個膠樽蓋組成。（受訪者提供圖片）

「我們決定跳出框架，『膽粗粗』地不跟要求和指引，計劃在旁邊設置一個利用逾3萬個膠樽蓋製作而成的彩色天幕藝術裝置，連接著排風口。」希望藉著裝置，呼籲公眾關注香港每天棄置超過800萬個膠樽的問題，同時給予塑膠垃圾第二生命。

正因兩人的勇敢嘗試，成功吸引發展局海港辦事處的目光，令他們贏得是次比賽。及後更獲得多個海濱大型設計項目，如大角咀、北角、灣仔，以至仍在施工階段的啟德海濱長廊。

Arnold透露，啟德海濱長廊是目前該企成立以來最大型的設計項目，佔地約30萬呎，預計將在2024年前分兩階段完成。他笑言，要負責此項目，確實為他們帶來龐大的壓力，但他與Tat均深信，只要懂得將壓力變成動力，就沒有甚麼不能解決的挑戰。