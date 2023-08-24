Starbucks推辦公室概念咖啡店！出租空間一舉兩得！與其座位被過度佔用，不如租出去？

不少自由度寛鬆嘅快餐店或咖啡店經常座無虛席，顧客當中除一般食客或咖啡客之外，亦有自由工作者、打工仔或學生，佢哋會將座位變成私人工作空間、會議室、自修室。當然適當而公平地使用座位並無問題，但不時會見到有一人顧客單買一杯咖啡後霸佔整張四人枱，有時甚至喺無消費情況下坐足半日。雖然新顧客投訴，但餐廳方面對呢類情況都會處於兩難局面。



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其實近年餐廳都開始為此而轉陣，試將部分座位改為「出租空間」，而Starbucks就係其中一間較早推行出租空間嘅咖啡店。2020年Starbucks分別同創新工作空間規劃公司Think Lab及日本JR East合作，先後喺東京銀座同JR車站開設辦公室概念咖啡店。以共享辦公室為大方向，將空間劃分不同形式嘅工作間，同時提供如Wi-Fi、充電座等基本辦公室設置。咖啡店如常設有一般共用嘅開放式餐枱，另外會有類似「電話亭」半開放式一人座位。如需高私隱度或個人空間以提高集中力，亦設有一人辦公室空間，但需以手機預約同有額外收費，以十五分鐘為租借單位，十分彈性。後期概念延申到中國，喺上海開設概念咖啡店，除一人空間座位外，更設有供數人使用嘅收費小型會議室，可進行簡單會議或演講。

Starbucks此舉一來能改善「過度佔用」嘅問題外，同時向共享空間行業小試牛刀。疫情後巿場出現咗好多小型共享空間，亦將租借門檻降低，並推出較細小空間或以每小時結算，主打自由工作者或學生消費客群。門檻推向親民，但Starbucks品牌價值相對高，能帶俾消費者一個有品味嘅感覺。另外佢哋嘅咖啡亦係一個十分強競爭優勢，雖然共享空間會提供較便宜飲品，但Starbucks咖啡吸引力始終略勝一籌。以上概念要全面普及化可能有點難度，但能夠將問題解決同時變成利潤，除咗見到Starbucks生意策略上嘅靈活性外，同時見到佢哋勇於改變嘅行動力。

濫用與否其實係好模糊，有時更係一線之差，所以學懂面斥不雅，好多地方都係大家嘅共用空間。