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24/08/2023

【iMoney 2023延續書展優惠】把握最後機會 享受全年最低價

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【iMoney 2023延續書展優惠】把握最後機會 享受全年最低價


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3年 $2100 (原價$3900)  54折
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1年 $1020 (原價$1300)  79折
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1年 $1320 (原價$2600) 51折
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PBF07日本TITICACA黑色民族圖案斜揹袋
PBF08 Miffy精美套裝: 和風套結袋 + 摺傘 + 餐具連餐墊套裝（款式隨機）

2年訂閱(104期)自選禮物 (1份)
PBF09免費贈閱8期《iMoney》電子版 / 印刷版
PBF10 Häagen-Dazs™ Twinkle Fruity 藝‧明月雪糕月餅禮券乙張（一盒4件）
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PBF16 綠養坊靈芝專方(60粒裝) + 藍莓杞子護眼專方(30粒裝)
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*以每本$25計算
圖片只供參考，禮品數量有限，先到先得及送完即止。
截止日期: 2023年8月31日

查詢
電話 : (852) 2880 2981
電郵 : cs_onlinesub@hket.com

 

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