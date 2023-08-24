全球IQ最高地區排名2023！香港排名跌幾多？30題即Check自己IQ是否高過全球及香港平均值

你有沒有Check過自己的IQ是多少？很多人都喜歡做智力測試，看看自己聰明不聰明，最近，芬蘭智力測試機構Wiqtcom公布最新2023年的全球智商排名，對比上一次的排名，香港排名再跌，看看今次哪一個地方是第一！

芬蘭智力測試機構Wiqtcom不時都會公布智商排名，而今次就公布了2023年的全球智商排名，而排名是根據測試網站結果，因為不是該地方的所有人都參加智商測試，所以只可以作一個參考。而網站上一共有109個地方的人曾在測試網站完成智力測試。先看看全球IQ最高地區排名Top 10！

全球IQ最高地區排名Top 10+平均智商

1. 日本(112.33)

2. 匈牙利(111.12)

3. 台灣(111.09)

4. 韓國(110.84)

5. 意大利(110.67)

6. 塞爾維亞(110.28)

7. 伊朗(110.15)

8. 香港(110.14)

9. 芬蘭(109.28)

10. 越南(108.44)

圖片來源：Unsplash@JJ Ying

在2023年的全球IQ最高地區排名Top 10中，名次再次執位。第一名是日本，第二名是上年第4位的匈牙利，而第三名是台灣。台灣方面上次的排名已經由第一跌至第二，今次再跌至第三。

圖片來源：Unsplash @Ervin Lukacs

而韓國今次都跌出三甲，成為第四名。到了大家最想知的香港，上一次排行第六的香港，今次以平均智商110.43，跌至第八位。而其他亞洲的地方排名又是怎樣呢？第10位的越南，平均智商108.44；第27位的新加坡，平均智商104.32；第37位的馬來西亞，平均智商102.13；第102位的泰國，平均智商92.69。

圖片來源；Unsplash@Hans Vivek

圖片來源；Unsplash@Jisun Han

而在排名中又指出，全球智商平均值為99.68，而香港人的平均分是110.14。你都可以在在該網上做一下免費版的網上IQ測試，一共有30題測試，看看你是否比香港人的平均智商高！

Wiqtcom網上IQ測試



