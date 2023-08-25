  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/08/2023

核廢水昨首排海 進口檢測全合格 超市加強標明產地 「禁區」產品仍有售

#水產 #核污水 #核廢水 #福島 #日本水產 #海產 #海鮮 #魚生 #東電 #刺身 #三文魚 #袁振寧 #超市 #漁護署
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】東京電力公司昨午啟動福島核廢水排放，本港針對10都縣水產的禁令同步實施。昨有日式超市已加強標明壽司及刺身來源地，仍有零星來自禁令地區的產品，惟有標明是禁令生效前抵港。有市民趁污水影響未浮現前購水產，亦有市民自備輻射探測儀往購水產。有旅行社稱，昨報團人數跌7成，未知何時能復常。另內地即日起全禁日本水產進口，日本首相岸田文雄稱，循外交渠道，要求中方收回成命。

 

有超市加貼標籤，清晰列明部分魚生來自挪威。

 

　　東電昨晨公布，經處理核廢水的氚濃度為每公升約43至63貝克勒爾，遠低於國家標準6萬貝克勒爾，以及其自訂標準1,500貝克勒爾，決定本港時間昨正午啟動排放，首日排放約200至210噸。

 

遊日報團最多減7成 料屬陣痛

 

　　本港10都縣水產禁令昨生效，銅鑼灣一間日式百貨店超市，三文魚刺身盒上貼有「挪威直送」，部分貼上「日本製」；另仍有售來自新潟的魷魚絲及埼玉的海草裙帶，即禁止供港產品，但標明8月15日前抵港。另一日式超市則仍見多款在宮城縣加工的漬魚，但無標明抵港日。食安中心公布，截至昨午12時檢測6個進口日本食品樣本均合格；漁護署測試50個本地漁產品樣本亦全合格。

 

　　內地旅客仇小姐稱有留意到禁令，但認為「今日（周四）排，（污水）肯定未殺到嚟香港」，放心選購三文魚刺身，雖然相信日後有問題水產應不能出口，但都不會再食用。港人何先生稱，暫未有留意水產來源地，日後可能會多加留意及避選日本出產，「三文魚都有其他國家（出產），日本政府提供資訊未好全面，要觀察下再買」。有人自備輻射探測儀量度輻射，確認無警告聲才購入，但核學會主席陸炳林稱，自行測量易受周邊環境影響，或只對高劑量輻射物有效。

 

　　縱橫遊行政總裁袁振寧稱，周日仍有不少人報稍後的紅葉團，但過去一兩日相關報道增，市民對報團遊日有保留，「周三跌2成，周四再跌7至8成」，相信要待事件淡化才好轉。東瀛遊執董禤國全稱前日報團人數較前跌2成，但相信是「陣痛」，料兩三周後恢復正常。

 

　　禁令未有涵蓋旅客帶水產返港自用。有議員質疑是「漏洞」。環生局局長謝展寰昨稱，水產不易攜帶，現階段無意修例。袁振寧指水產一般都在當地享用，甚少帶返港，相信旅客都知規定，又提到行程膳食會避開10都縣水產，但難得知豉油或其他醬料成分，無法完全避免，相信客人會理解。

 

內地全停進口日水產 日揆促撤回

 

　　中國海關總署昨宣布即日起全面暫停進口日本水產品，表明是防範核污染水排海風險，會視乎情況調整。首相岸田文雄昨晚稱已循外交渠道籲中方取消決定，並與專家磋商。南韓昨有大學生團體到日本駐首爾大使館抗議，有人嘗試闖入使館，16人被捕。

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#水產 #核污水 #核廢水 #福島 #日本水產 #海產 #海鮮 #魚生 #東電 #刺身 #三文魚 #袁振寧 #超市 #漁護署

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk