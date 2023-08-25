  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/08/2023

哥球會覆核環評報告 法官批准暫緩令 直至司法覆核有結果為止

#哥爾夫球會 #環保署 #環境影響評估條例
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】香港哥爾夫球會早前申請司法覆核，質疑環保署有條件批准粉嶺高球場環評報告，向高院先申請暫緩執行令，法官昨批准申請，直至司法覆核有結果為止。法官指暫緩令不影響土木工程拓展署於舊場作實地勘察等工作，由於不涉及任何建築工程，故不會對環境造成任何損害。

 

法官指，暫緩令不影響土拓署續於高球場實地勘察、樹木勘察及拍照記錄等。（資料圖片）

 

　　申請人香港哥爾夫球會，答辯人環境保護署署長，土木工程拓展署為利益關係方。

 

　　法官於判詞中指，是次暫緩令不影響土拓署續於高球場作檢視工作，包括實地勘察、樹木勘察及拍照記錄等，土拓署檢視後或就計劃布局、交通及空氣質素的影響，再作評估後交予環保署及城規會，而土拓署的檢視不會涉及任何建築工程，故不會對環境造成任何損害。

 

無礙土拓署實地勘察

 

　　判詞又指，法官同意整體而言舊場屬重要文化遺產，舊場內有稀有古樹，法官指環評報告的確曾作古樹勘察，估計當中954棵古樹須移除，34棵須移植。至於舊場內的中國水松，據申請方專家所指，瀕危野生中國水松集中於舊場第7洞，當中最少29棵超過百歲，而環評報告未有分析建屋對其影響，報告是否不符技術備忘和研究概要，均具合理可爭議。

 

法官同意舊場屬重要文化遺產，內有稀有古樹。（資料圖片）

 

　　法官指政府最初考慮32公頃土地發展房屋，惟經環評報告建議後，改為於9.5公頃用地擬興建公屋。法官指土拓署去年4月提交報告，及至今年5月於環保署署長要求下提交附加資料，同年5月11日署長有條件批准環評報告。至今年6月底《環境影響評估條例》經修訂後，過往20公頃或以上發展用地需先作環評程序，新修訂下則提升至50公頃。法官指兩者決定均於修例前作出，認為修例對追溯性影響亦具合理爭議之處。

 

政府發言人：尊重法庭判決

 

　　法官認為政府並無計劃於收回土地續營運高爾夫球場，司法覆核申請雖不影響政府收地，即使環評報告被推翻，政府亦無承諾會否繼續進行環評程序，故此法官認為若日後頒令環保署重新考慮，並不淪為學術討論。

 

　　基於土拓署承諾直至2024年底，不會於涉案土地作實際工程，法官亦考慮到計劃對環境造成破壞的風險，包括文化遺產等影響，加上涉及公眾利益，因此批准暫緩命令。香港哥爾夫球會表示歡迎法院決定，以確保在司法覆核作出判決前擬發展用地維持現狀。政府發言人亦稱，尊重法庭判決。

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#哥爾夫球會 #環保署 #環境影響評估條例

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk