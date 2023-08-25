工聯會倡建觀塘海濱夜市 復活珍寶海鮮舫

【晴報專訊】港府近日籌謀發展夜經濟，工聯會旅遊聯業委員會建議以「夜市•香港（YES•Hong Kong）」為名，在觀塘海濱花園長廊建立觀光夜市，設免費文化表演區、美食天地等，甚至復活珍寶海鮮舫。委員會相信若利用組裝合成法，完成規劃和加強電力供應後，夜市最快可在半年內落成，並可激活九龍東發展。

工聯會旅遊聯業委員會指夜市可半年內落成，激活九龍東發展。

委員會主席林志挺建議，觀塘海濱的海傍木棧道和草地區可供觀景休閒體驗和街頭表演，觀塘繞道天橋底則發展成綜合性嘉年華場地，設香港工業博物館、電競動漫區、手信區等。另提倡建造連接海濱公園和啟德郵輪碼頭的特色行人網紅觀光橋；開設水上的士連接中環、碼頭和尖沙咀等。

建觀光橋 設美食攤美食車

林又建議在橋底建造2層建築，下層擺放固定美食攤位和美食車，上層提供地方讓市民邊欣賞海景，邊品嘗美酒佳餚；海濱對出的觀塘避風塘則售賣艇仔粥、避風塘炒蟹等，甚至復活珍寶海鮮舫，令港人集體回憶重現。

至於營運和管理，立法會議員鄧家彪籲政府規劃和支援，再交由企業或組織參與招商、管理和營運，並建議夜市採用統一電子消費、以營業額一定百分比作租金等。

委員會副主席梁芳遠強調，本港旅遊業逐漸褪色，冀盡快發展集休閒文化娛樂、美食佳釀、創意市集於一身的夜市項目，而觀塘海濱交通方便，且具備夜市所需設施，包括遮風擋雨的天橋底等，認為是最佳選址。